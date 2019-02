Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçı öncesi, "Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek. Çünkü 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize. 2-0 veya 2 fark lazım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcusu Marcao, karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, ilk olarak İstanbul’da 2-1 mağlup oldukları maçı değerlendirerek, "Rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek. Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık. Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta. Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike oluşturmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler. Çok organize atakla gelmediler kalemize. İkili mücadelelerde bizden fazla ayakta kaldılar, bizden fazla kazandılar. Bu bilinç içerisinde yapılacak tek şey, sahanın içerisinde her şeye cevap vermek. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz. Benfica takımı her şeyiyle çok iyi bir takım. Ama şartlar ne olursa olsun, Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapar" diye konuştu.

"Benfica yetenekli bir takım"

Rakiplerini yetenekli ve genç bir takım olduğunu ifade eden Terim, "Benfica’da birçok önemli oyuncu var, bir tane değil. Yaş ortalaması genç bir takım, yetenekli bir takım. Şampiyonlar Ligi’nden de talihsiz elendiğini söyleyebiliriz. Grimaldo, Felix, birçok oyuncusu iyi oyuncu. Belki 3 ay önce Seferovic ile ilgili aynı şeyleri söylemezdik ama şu anda takımın en önemli oyuncularından birisi. Şu oyuncu, herkesten önde diyebileceğin bir takım değil, zaten bu yüzden iyi bir takım" sözlerini sarf etti.

"Kaybedersek tebrik eder, kazanırsak yolumuza devam ederiz"

Benfica’nın hangi 11’le çıkacağını merak etmediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı. Biz zaten Benfica’yı İstanbul’da da, Lizbon’da da oynadığı tüm maçlarda analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım hangi 11’le çıkar, kimi değiştirir bilmiyorum ama Benfica’da hangi oyuncu değişirse değişsin, derin bir kadrosu var. Çok bir şey fark etmez. Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek çünkü 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize. 2-0 veya 2 fark lazım. Çok kolay değil. Bu algı hep yapılıyor. Zaten ligi de kupayı da UEFA’yı da hepimiz çeşitli değişikliklerle oynuyoruz. Kadrosu daha derin olan, daha avantajlı oluyor. Benfica kendi stadında 65 bin kişi önünde tur için avantajlı görünüyor ama bizim de kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok. Kaybedersek tebrik ederiz, kazanırsak yolumuza devam ederiz."

Marcao: "Onları durdurmalıyız"

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao ise çok güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Onları durdurmalıyız. Onlar topu ayağında tutuyorlar. Gol atmalıyız. Benfica çok maç oynuyor son dönemde. Onların oyun stili değişmiyor. Oyun tarzları hep aynı. Dediğim oyunculara karşı maç oynamak çok başka ama Galatasaray bu maç için hazır. Eminim ki bu turu geçeceğiz. Nerede duracağımızı bilmemiz gerekiyor. Çok yakın olmamız gerekiyor birbirimize, bu çok önemli. Bizim için önemli olan güçlü olmamız. Onların oyun oynamasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Aslan son çalışmasını yaptı

Galatasaray, Benfica maçının hazırlıklarını bu akşam Işık Stadyumun’nda antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.