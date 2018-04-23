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Fatih Terim onayladı! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılıyor

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oyuna sonrada girip galibiyet golünü atan Sinan Gümüş'ün sözleşmesi uzatılıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:07
Fatih Terim onayladı! Yıldız futbolcunun sözleşmesi uzatılıyor

Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray’a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom’un hem de kendi geleceğini kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, bir sene daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla, yeni mukavele yapacak, yıllık ücreti de artırılacak. Galatasaray’daki seçimlerden bağımsız olarak, transfer için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim’in, performansından memnun kaldığı Sinan’ın mukavelesinin 4 seneliğine uzatılıp, ücretine de yüzde 100 zam yapılmasını isteyeceği belirtildi.

Geçen sezon bazı sorunlar yaşayan ve hatta tribünle de arası açılan Sinan Gümüş, Terim’in teknik direktörlük koltuğuna oturması sonrasında kendine gelmişti. Kupada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Sinan Gümüş, ligde ise oyuna sonradan girip çok önemli işler başardı.

Karabük maçında sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor ile Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçta, asist ve gole imza atarak 3 puanı getirmişti. Sinan Gümüş son olarak Alanya’da yine oyuna sonradan girip şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı.

3 gole imza attı

Ligde 15 maçta 265 dakikada görev bulabilen ve maç başına 17.6 dakika sahada kalan Sinan Gümüş, bunun karşılığını üç golle verdi. Sarı-kırmızılı futbolcu böylece 88 dakikada bir gole ulaşmış oldu.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:07
  1. Karabük
  2. Konya
  3. Fatih Terim
  4. Sinan Gümüş
  5. Galatasaray
  6. Aytemiz Alanyaspor

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