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Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3 yıldız oyuncusu takımdan ayrılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performanslarından memnun kalmadığı Feghouli, Maicon ve Eren Derdiyok devre arasında takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:14
Fatih Terim onayladı! Galatasaray'ın 3 yıldız oyuncusu takımdan ayrılıyor

Sarı-Kırmızılı kulüpte büyük bir temizlik hazırlığı var. Teknik patronFatih Terim, kötü gidişatın faturasını oynamayan isimlere kesti.

FATİH TERİM NEŞTERİ VURDU!

Tecrübeli çalıştırıcı, son dönemde sürekli sakatlıklardan şikayet eden ve takımını yalnız bırakanEren Derdiyok’u gözden çıkardı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcu ile yollar Ocak ayında ayrılacak. Terim’in üstünü çizdiği bir diğer oyuncu Feghouli. Cezayirli yıldızın önde baskı sistemine uymaması ve beklere destek vermemesi, hocayı bir hayli rahatsız etmiş durumda. Hepsi transferde kullanılacak Ayrıca Terim’in bir türlü yıldızının barışmadığı Maicon da topun ağzındaki bir diğer oyuncu. Brezilyalı futbolcu, büyük ihtimalle Gomis’in de formasını giydiği Arap kulübü Al Hilal’e transfer olacak. Bu oyunculardan elde edilecek gelir ve açılacak maaş bütçesi de, ihtiyaç duyulan bölgelere yapılacak takviyelerde kullanılacak. Terim, transfer listesini de büyük bir titizlikle hazırlıyor.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:14
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Eren Derdiyok
  4. Sofiane Feghouli
  5. Maicon

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