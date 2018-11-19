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Fatih Terim o ismi yıllar önce uyarmış!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2000'li yılların başında Emre Belözoğlu'nu cemaat ile ilişkisini kesmesini konusunda uyardığı ortaya çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
Fatih Terim o ismi yıllar önce uyarmış!

Galatasaray'ın tecrübeli Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 2000'li yılların başında Emre Belözoğlu'nu FETÖ'ye karşı uyardığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Emre Belözoğlu arasında yıllar önce yaşanan diyalog ortaya çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın kayıtlarına Cumhuriyet ulaştı. Arif Kızılyalın'ın haberine göre Fatih Terim, 2000'li yılların başında Emre Belözoğlu'nu cemaat ile ilişkisini kesmesi konusunda sert bir dille uyardı.

"Bunlar senin kariyerini bitirir"

FETÖ yapılanmasının 2000'li yılların başlarına kadar "Futbol İmamı" olarak bilinen Süleyman Sait Aksoy'un duruşma kayıtlarındaki ifadesinde, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in futboldaki cemaat oluşumuna şiddetle karşı durduğu, hatta o yıllarda çocuk yaşta olan milli futbolcu Emre Belözoğlu'nu, "Fethullahçılarla ilişkini kes" diye sert bir şekilde uyardığı dava kayıtlarına geçti.

Emre Belözoğlu'nun, kız arkadaşıyla kıyılan imam nikahını da gerçekleştirdiği bilinen Sait Aksoy'un ifadesinde, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki bazı isimler cemaate bağlıydı. Bunlar hep el üstünde tutulurdu. Hepsi beni sayar severlerdi. Genellikle sabah namazlarında bir araya gelir, daha sonra futbolcuların evlerine gider, dini sohbetler yapardık. Emre'nin o zaman yaşı küçüktü ama adı çok öne çıkıyordu. O dönemde şöyle bir olay olmuştu. Fatih Terim, birkaç kez Emre'yi Florya'da odasına çağırıp biraz da sert bir üslupla, 'Fethullahçılarla ilişkini kes. Bunlar senin kariyerini bitirir, geleceğini karartırlar. Ben takımımda böyle bir yapılanmaya asla ve katiyetle izin vermem' diyerek uyarmış. Bunu bana yine futbolcular anlatmıştı. Emre de 'Tamam hocam, peki' falan demiş" şeklinde ifadeler yer aldı. Bu ifadeler mahkeme dosyasına girdi.

Belözoğlu daha sonra ayrılmış

Aksoy'un dava dosyasına yansıyan bir başka ifadesinde ise Emre Belözoğlu'nun 2000'li yıllarda yaptığı yanlışı anlayarak cemaatten koptuğu belirtiliyor. Aksoy, Emre'nin F.G.'den uzaklaşmasını şu sözlerle ifade ediyor:

"Emre, cemaatin paraya ve dünyevi amaçlara hizmet ettiğini düşünerek bu yapılanmadan koptu. Daha sonra da Emre, benden hızla uzaklaştı."

Ağır şekilde cezalandırmış

Dava dosyasına göre, cemaat konusunda Emre'yi uyaran Fatih Terim'in o dönemlerde "oğlu" gibi sevdiği Emre'yi birçok konuda frenlediği ve hatta çok ağır şekilde cezalandırdığı da ortaya çıktı. Emre'nin henüz ehliyeti yokken aldığı lüks özel araçla trafiğe çıktığını öğrenen Terim'in, otomobilin anahtarlarına el koyduğu ve ehliyetini aldığı güne kadar otomobilin Florya'nın bahçesinde durduğu, o günleri yaşayanlarca doğrulandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:23
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Emre Belözoğlu
  4. Fatih Terim

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