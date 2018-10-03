Fatih Terim: Kazanamazsak kaybetmeyelim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Porto maçına yönelik dün bir basın toplantısı düzenledi. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var. Emre, sadece bu maç değil belki de minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı, Eren'in durumu daha bir değişik. Eren'in MR'ında herhangi bir şey yok ama beyanı bizim için asıl olandır. Ağrısı olduğunu söylüyor. Onun için maç saatine kadar bekleyeceğiz" derken, "Sonuçta sahada iki takım da on bir kişi oynuyor. Buraya iyi oynamak ve kazanmak adına geldik" şeklinde konuştu.



Şartlar eşit değil

Terim, "Eğer kazanamıyorsak beraberlik, bir puan iyidir tabi. Sonuçta deplasmanda oynuyoruz" vurgusu yaparken, "Savunması ve hücumu bir bütün halinde oynamamız gerekiyor. Topu kazandığımız ve kaybettiğimiz andaki reaksiyonumuz önemli. Tempolu, iyi bir takıma karşı oynayacağız" sözlerini kullandı. UEFA'nın finansal fair-play kriterleri sebebiyle rakipleriyle eşit şartlarda olmadıklarını belirten hoca, "Fakat bu maçta bir mesajımız olmalı. Biz müsaade etmediğimiz müddetçe hiçbir rakibimiz bize üstünlük sağlayamaz. Bunu önce oyun sonra skor olarak göstermeliyiz" dedi.



Aboubakar yoksa da...

Hoca, "Evet rakipte sakat Aboubakar yok ama Marega, Brahimi gibi başka tehlikeli oyuncuları da var. Bizdeki sakat olanlar daha fazla. Aboubakar önemli bir oyuncu ama ben Porto'nun takım halinde dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. İki eski Porto'lu Fernando ve Maicon da Terim'le birlikte toplantıda yer aldı. Fernando, "Ofansif takımız, golü ararken gol de yiyebiliriz. Önemli olan sonuçtur" derken Maicon, "Eski takımımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Porto'nun güçlü taraflarını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan var GS TV yok!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Portekiz yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı. Özel uçakla Porto’ya uçan kafilede yönetimin aldığı kararla GS TV ekibi yer almadı. Sarı-kırmızılı yönetimin tasarruf tedbirleri kapsamında GS TV ekibini kafileye dahil etmediği belirtilirken bu durum kulüp televizyonu adına bir ilk oldu.



Maicon’un intikam maçı

G.Saray’da Porto maçı Maicon ve Fernando için özel anlam taşıyor. Geçmişte Portekiz ekibinin başarısı için ter döken ikili, bu defa eski takımlarına karşı oynayacaklar. Dikkat çeken bir diğer konu ise Maicon’un geçtiğimiz sene Porto’ya açtığı dava. Maicon, maç başı paralarını alamadığı için 920 bin avroluk tazminat talep etmişti.



Duran toplar çok tehlikeli

Uzun süredir duran top organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu konu üzerinde özel çalışmalar gerçekleştirdi. Muslera, Maicon, Donk ve Serdar dörtlüsüne ekstra sorumluluk veren Fatih Terim “Sürekli iletişim hâlinde olacaksınız” ifadeleriyle futbolcularına uyarılarda bulundu.

Maçlar gece yarısı!

Yaz saati uygulamasının, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla bir yıl daha devam edeceği açıklanırken Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki maçların saatleri değişti. Gün ışığından daha uzun süre yararlanılması amacıyla 28 Ekim’den sonra Avrupa’da saatler geri alınırken, Türkiye’de alınmayacak. Bunun sonucunda da 19.55’teki Şampiyonlar Ligi maçları 20.55; 22.00’deki maçlar ise 23.00’te başlayacak. Bu durumda Galatasaray’ın 6 Kasım 2018’de Schalke 04 ile deplasmanda oynayacağı maç 23.00’te başlayacak ve ertesi güne sarkacak. Fenerbahçe’nin 13 Aralık’ta deplasmanda Spartak Trnava ile Beşiktaş’ın da 29 Kasım’da deplasmanda Sarpsborg ile oynayacağı maçlarda başlama düdüğü gece 12’de çalacak.