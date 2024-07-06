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Spor Fatih Terim, En çok hangi oyuncuları beğendiğini açıkladı
Spor

Fatih Terim, En çok hangi oyuncuları beğendiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 19:35:00 -
Fatih Terim, En çok hangi oyuncuları beğendiğini açıkladı

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Terim, ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna, ''Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir'' cevabını verdi.

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU MÜKEMMEL BİR KAPTAN"

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Terim, "Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu" ifadelerini kullandı.

4 FUTBOLCUNUN ADINI VERDİ

Öte yandan "Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Terim, "Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir. Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz" dedi.
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