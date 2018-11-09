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Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz deviyle anlaşma imzaladı

Fatih Terim'in beğenmediği ve takımdan yolladığı Günter, İngiliz devi Tottenham ile anlaşmaya vardı.

09 Kasım 2018 Cuma 10:50
Fatih Terim beğenmedi gönderdi İngiliz deviyle anlaşma imzaladı

Sezon başında Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olan Koray Günter için flaş iddia. Teknik direktör Fatih Terim'in beğenmediği ve gönderilmesine onay verdiği Koray Günter'in İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Tottenham'la anlaştı.

ANLAŞMA SAĞLADI
24 yaşındaki savunma oyuncusunun, İngiliz devi Tottenham’la anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Serie A’da önemli bir aşama kaydeden Koray için Milan ve Inter’in de devrede olduğu öne sürülmüştü.

INTER VE MILAN DA İSTEDİ
İtalya Serie A'da Genoa forması giyen Koray Günter'in başarılı performansı, Inter ve Milan gibi kulüplerin de iştahını kabarttı. Ancak Genoa kulübü İtalya'da farklı bir kulübe göndererek taraftar tepkisinden çekindi. O yüzden Koray'ı İngiltere'ye satmak daha cazip geldi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 10:50
  1. fatih terim
  2. galatasaray
  3. koray günter

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