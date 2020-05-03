  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 21:29:05 -
Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

KOCAELİ (AA) - Fatih Sultan Mehmet, vefatının 539. yılında otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anıldı.

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.

Çoban Mustafa Paşa Camisi imam hatibi Adem Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ, zekası, becerileri, Osmanlı Devleti'nin savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşmalar yaptı.

Tören, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın dua okumasıyla sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı