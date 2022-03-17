Fatih Sultan Mehmed Han'a saygısızlık yapmıştı! İmamoğlu kendisini video ile eleştiren vatandaşa dava açtı...

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaretinde ellerini arkasına bağlamak sureti ile büyük bir saygısızlığa imza atarak kamuyounun tepkisini çekmişti.

Malatya'da esnaflık yapan İrfan Yılmaz adlı vatandaş, İmamoğlu'nun saygısızlığını çektiği ironik video ile eleştirdi. Her fırsatta özgürlükten dem vuran İmamoğlu, kendisini eleştiren Yılmaz'a dava açtı. Yılmaz, açılan davaya, "16 milyonluk bir şehre başkanlık yapan birinin böyle sıradan bir vatandaşa bunu yapması hiç hoş değil. Hani düşünce özgürlüğü?" sözleri ile tepki gösterdi.

'Tehdit kastımız yok'

İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Hanın kabrinde yaptığı saygısızlığı değerlendiren Yılmaz, "Bu hareketi herkesi üzdüğü gibi bizi de üzdü ve tahrik etti. Biz de bu yanlışı anlatmak için ironi olarak 15 saniyelik bir video çektik. Orada bir çöp konteynırı ve biraz da moloz vardı. Özellikle bir mezar kazmadık. İddianamede özellikle bir mezar kazılmış yazıyor. Bu videodan dolayı Ekrem İmamoğlu bizi mahkemeye verdi. Biz onu ölümle tehdit etmişiz, sözde mafyaymışız. Mafyavari açıklama yapmışız. Kendine polis koruması istemiş. Ben orada bu millet seni unutmayacak yazdım. Onlar iddianamede affetmeyecek yazmış." dedi.

Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

Bu videoyu tamamen ironi amaçlı çektik. Kesinlikle burada tehdit kastımız yok. Ufak bir ironiyi anlamayan 16 milyonu anlayıp nasıl hizmet edecek.

Sicilimde herhangi bir sıkıntı yok. Benim sosyal medya sayfalarıma bakarsanız bunun gibi yüzlerce ironi var. Bütün siyasilerle ilgili, sadece İmamoğlu’yla değil. 16 milyonluk bir şehre başkanlık yapan birinin böyle sıradan bir vatandaşa bunu yapması hiç hoş değil. Algı yapmasınlar hizmet yapsınlar.