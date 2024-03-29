Fatih Süleyman Denizolgun: Süleymancılar Ayasofya'yı hazmedemiyor!

Denizolgun, "Süleymancılar Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyor." dedi.

Ayasofya'ya gidenlerin Süleymancılarla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Fatih Süleyman Denizolgun "İlişik kesiliyor, akrabalar selamı kesiyor cemaate mensup diğer akrabalar o yasaklanan kişiyle selamı sabahı kesiyor." ifadesini kullandı.

Tunahan sözlerine şöyle devam etti:

Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyorlar. Çamlıca Camii de yasaklanıyor. Böyle hadiseler var. Cumhurbaşkanımıza sempati besleyenleri bile atıyorlar. Aleyhine konuşmayanları da atıyorlar. Çok ciddi korku ve istibdat var.