Fatih Süleyman Denizolgun: Süleymancılar Ayasofya'yı hazmedemiyor!
Süleymancılar Cemaati'nin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu Fatih Süleyman Denizolgun Ekrem İmamoğlu'nun cemaat mensuplarına yönelik tanıdığı imtiyazları anlatırken şoke eden bir bilgi paylaştı.
Denizolgun, "Süleymancılar Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyor." dedi.
Ayasofya'ya gidenlerin Süleymancılarla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Fatih Süleyman Denizolgun "İlişik kesiliyor, akrabalar selamı kesiyor cemaate mensup diğer akrabalar o yasaklanan kişiyle selamı sabahı kesiyor." ifadesini kullandı.
Tunahan sözlerine şöyle devam etti:
Ayasofya'nın cami olmasını hazmedemiyorlar. Çamlıca Camii de yasaklanıyor. Böyle hadiseler var. Cumhurbaşkanımıza sempati besleyenleri bile atıyorlar. Aleyhine konuşmayanları da atıyorlar. Çok ciddi korku ve istibdat var.
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