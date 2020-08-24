Fatih Portakal’ın istifası sonrası Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

Kuru muhalefetiyle bilinen ve geçmiş yıllarda, “Türkiye PKK’ya teşekkür etmeli” şeklindeki sözüyle büyük bir skandala imza atan Portakal, FOX TV’den istifa etti. CHP yandaşı Fatih Portakal, FOX Ana Haber’i sunmayı bıraktı.

Konuya dair FOX TV’den de resmi açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, Portakal’ın istifası doğrulandı.

Halkı sokağa çağırmıştı

Fatih Portakal, geçtiğimiz dönemlerde halkı eylem yapmak için sokağa çağımıştı. “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim.” diyen Portkal, “Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa?” demiş ve hem halkı tahrik etmeye çalışmış hem de muhaliflerin baskı altında olduğu algısı oluşturmaya kalkmıştı.

Erdoğan’ın sözleri tekrar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde Konya’da bir toplu açılış töreninde miting yapmış ve Fatih Portakal’a cevap vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır, nareciye midir nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni” demişti.

Portakal’ın FOX’tan istifa etmesinin ardından, Erdoğan’ın bu sözleri tekrar gündem oldu.

Öte yandan Fatih Portakal’ın FOX’tan ayrılması muhalifleri bitirdi. Adeta “CHP’nin tetikçisi” gibi çalışan Portakal’ın ayrılmasıyla birlikte yandaş isimler yıkıldı. “CHP’nin baş yalakası” Ayşenur Arslan, Portakal’ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, kendilerinin bir kalesinin daha yıkıldığını savundu.