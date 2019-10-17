Fatih Portakal'dan Trump yorumu: Böyle giderse başını yer
Fox sunucusu Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tutumuna sert tepki gösterdi.17 Ekim 2019 Perşembe 17:02
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte, harekat bölgesindeki teröristleri besleyen ABD Başkanı Donald Trump iyice panikledi. Trump'ın, harekat sonrasındaki skandal tavrı bir kenara, harekat başlamadan önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yolladığı ve skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp attığı o mektup
Fatih Portakal: Böyle giderse başını yer
ABD menşeli Fox Tv'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, Trump'ın skandal tavırlarını Twitter hesabından eleştirdi. Portakal, "Böyle giderse Trump başını yer. Görevden alınır. Kasım 2020’yi göremeyebilir." diye yazdı.
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