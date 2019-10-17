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Fatih Portakal'dan Trump yorumu: Böyle giderse başını yer

Fox sunucusu Fatih Portakal, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif tutumuna sert tepki gösterdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:02
Fatih Portakal'dan Trump yorumu: Böyle giderse başını yer

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte, harekat bölgesindeki teröristleri besleyen ABD Başkanı Donald Trump iyice panikledi. Trump'ın, harekat sonrasındaki skandal tavrı bir kenara, harekat başlamadan önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yolladığı ve skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Ortaya çıktı! İşte Erdoğan'ın yırtıp attığı o mektup

Fatih Portakal: Böyle giderse başını yer

ABD menşeli Fox Tv'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, Trump'ın skandal tavırlarını Twitter hesabından eleştirdi. Portakal, "Böyle giderse Trump başını yer. Görevden alınır. Kasım 2020’yi göremeyebilir." diye yazdı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:02
  1. Fatih portakal
  2. Trump

YORUM YAZ

  • SağduyuSağduyu19 dk önce
    Kes sesini Seza böyle bir günde bile kin ve nefret kusuyorsun ya PES! 
  • SezaSeza30 dk önce
    Ayıp sana akit bu ..in bu haberini yayınlamaya utanmıyormusun portakal kim

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