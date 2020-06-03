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Gündem

Fatih Portakal'a flaş çağrı: Bunu haber yapar mısın?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maske skandalının ortaya çıkmasının ardından FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a dikkat çeken bir çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:59:00 -
Fatih Portakal'a flaş çağrı: Bunu haber yapar mısın?

Yerel seçimlerde “yandaş kayırmaya son” vaadiyle halkı kandıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske ile ilgili ihaleyi de yandaşına verdiği ortaya çıktı.

İETT’ye teslim edilecek maske için pazarlık usulüyle çıkılan ihalede CHP’li Işık Ambalaj’dan piyasa değeri KDV dahil 1 lira olan maskeler 2,89 liradan alındı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından gazeteci Kenan Kıran, maskenin 1 lira olmasına karşı çıkan FOX'un yandaş spikeri Fatih Portakal'a olay bir çağrı yaptı.

Kenan Kıran, "Sayın Fatih Portakal, 1 liralık maskenin çok pahalı olduğunu iddia etmiş, AK Parti Hükümeti'ne tepki göstermiştiniz. İBB'nin; bir maskeyi toptan 2.89 liraya aldığı belgelendi. 2.89 liralık maskeyi haber yapar mısınız?" dedi.

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Yorumlar

Güney Doğulu

Irkçı siyonist emperyalistlerin yayın organları ve orada çalışan papağanlar, her konuştuğunuz şer ve bozgunculuk kokuyor. Defolun bu ülkeden... Türkiye halkı sizden nefret ediyor....
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Zeynel

Chp=yalan,iftira,yolsuzluk,heykel,riya,çapsızlık,koltuk sevdası,terörist sever,sahte dindar,İslam düşmanı v.b.
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