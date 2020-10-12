Fatih Portakal Youtube kanalı
Fatih Portakal Yahudi sermayeli FOX TV’de yıllarca AK Parti ve Türkiye aleyhine kara propaganda haberlerine attı. Ailevi gerekçeler nedeniyle Türkiye düşmanı FOX TV’den ayrıldı. Fatih Portakal, tarımla uğraşacağını açıkladı ancak yalan haberler üretmekte pek mahir olan olduğundan Youtube üzerinden video paylaşma kararı aldı. İşte Fatih Portakal Youtube kanalı.
Fatih Portakal yıllardır, yalan ve yanlış haberleriyle Yahudi sermayeli FOX TV ekranlarında Türkiye düşmanlığı yaptı. Türkiye özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeniyle yaptığı yalan haberlerle her daim gündemde olan Fatih Portakal, gözünü Youtube üzerinden kazanılan paraya dikti. Fatih Portakal, yalan haberciliğe ve Türkiye düşmanı algı operasyonlarına Youtube kanalından devam edeceğini duyurdu. Fatih Portakal, Youtube kanalında canlı yayın yapacağını da söyleyerek zaman zaman röportajlara da yer vereceğini söyledi. Fatih Portakal’ın Youtube kanalı üzerinden haberciliğe devam edeceğini açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları ‘Eyvah! Bi kurtulamadık Fatih Portakal’ın yalan haberlerinden. Tam da Türkiye aleyhine kara propaganda haberleri azalmıştı ki Fatih Portakal yeniden çıka geldi.’ Yorumlarına neden oldu.