Fatih Portakal Youtube kanalı

Fatih Portakal yıllardır, yalan ve yanlış haberleriyle Yahudi sermayeli FOX TV ekranlarında Türkiye düşmanlığı yaptı. Türkiye özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeniyle yaptığı yalan haberlerle her daim gündemde olan Fatih Portakal, gözünü Youtube üzerinden kazanılan paraya dikti. Fatih Portakal, yalan haberciliğe ve Türkiye düşmanı algı operasyonlarına Youtube kanalından devam edeceğini duyurdu. Fatih Portakal, Youtube kanalında canlı yayın yapacağını da söyleyerek zaman zaman röportajlara da yer vereceğini söyledi. Fatih Portakal’ın Youtube kanalı üzerinden haberciliğe devam edeceğini açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları ‘Eyvah! Bi kurtulamadık Fatih Portakal’ın yalan haberlerinden. Tam da Türkiye aleyhine kara propaganda haberleri azalmıştı ki Fatih Portakal yeniden çıka geldi.’ Yorumlarına neden oldu.