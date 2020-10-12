Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Fatih Portakal, son dönemde Youtube üzerinden videolar çekiyor. Mecraya alıştığını kaydeden Portakal, video paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

İlk olarak İzmir'de organik tarım ile uğraşacağını paylaşan Fatih Portakal, Youtube gelirlerini duyduktan sonra rotasını yeniden yayıncılık alanına çevirdi.

Portakal, şöyle konuştu:

Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'ta. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik. Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım