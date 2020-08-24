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Medya Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal’ın yerine kim gelecek?
Medya

Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal’ın yerine kim gelecek?

Fatih Portakal FOX TV'den istifa etti mi? Fatih Portakal FOX'dan ayrıldı mı? Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal neden ayrıldı? Fatih Portakal’ın yerine kim gelecek? Fatih Portakal bundan sonra ne yapacak? İşte Fatih Portal ile ilgili detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-24 07:56:00 - 2020-08-24 08:08:49
Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal’ın yerine kim gelecek?

Fatih Portakal istifa etti mi? Yahudi sermayeli FOX TV’nin algı uzmanı Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, yaz sezonu nedeniyle ekrana ara verdiğini duyurmuştu. Kanallar yeni sezon için hazırlıklar yapmaya devem ettiği bir dönemde, terör örgütü PKK’ya teşekkür eden, AK Parti muhalifi kimliğiyle bilinen Fatih Portakal istifa etttiği iddia edildi. Bu iddia sonrası Fatih Portakal’ın yerine FOX ana haberi kimin sunacağı merak edilmeye başlandı. Peki Fatih Portakal’ın yerine kim geçecek? Fatih Portakal’ın yerine gelecek isim kim?

Yahudi sermayeli Fox TV’de ana haber programı sunan, hükümet karşıtı söylemleriyle bilinen ve yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK’ya, HDP’ye methiyeler düzen Fatih Portakal'ın FOX’dan ayrıldığı son dakika sosyal medya haberlerine yansıdı ve Fatih Portakal sosyal medyada gündem de oldu. Fatih Portakal FOX TV'den neden ayrıldı? CHP’ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal’ın FOX TV’den istifa ettiğini iddia den Hadi Özışık, Fatih Portakal’ın neden istifa ettiğini, Fatih Portakal’ın yerine kimin geçeceğini de tek tek açıkladı. Hadi Özışık, Fatih Portakal’ın kesinlikle FOX TV’den istifa ettiğini ifade ederek, bu bilginin sağlam bir bilgi olduğunu söyledi. Hadi Özışık FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’le konuştuğunu ve Fatih Portakal’ın ayrılacağını teyit ettiğini de iddia etti.

Fatih Portal neden FOX’dan ayrıldı?

Fatih Portakal FOX TV’den neden ayrıldı? Sorusu Fatih Portakal’ın FOX TV Ana Haberi sunmayı bıraktığını kesin bir ifadelerle açıklayan Hadi Özışık, Fatih Portakal’ın eşinin Seferihisar’da olduğunu kendisinin de iş gereği İstanbul’da bulunduğunu bu durumun aile içinde huzursuzluğa neden olduğunu iddia etti. Fatih Portakal’ın bundan sonra da ne yapacağını açıklayan Özışık, Fatih Portakal’ın Seferihisar’da tarımla uğraşacağını dile getirdi. 

Fatih Portakal’ın yerine kim gelecek?

Fatih Porotakal’ın yerine kim FOX TV’de ana haber sunacak? Sorusu da yine Fatih Portakal’ın FOX’dan ayrıldığı haberleri sonrası sıkça sorulan sorular arasında yer aldı. Hadi Özışık, bu soruya da açıklık getirdi. Özışık, Fatih Portakal’ın yerine yine Fatih Portakal gibi CHP ile yakınlığıyla bilinen ve iktidar muhalifi kimliği ile tanınan FOX TV’de sabahları Çalar Saat Programını sunan İsmail Küçükkaya’nın getirileceğini iddiaları sonrası İsmail Küçükkaya ile görüştüğünü İsmail Küçükkaya’nın Çalara Saat Programından memnun olduğunu ve Fatih Portakal’ın yerine geçmesinin kesinlikle mümkün olmadığını İsmail Küçükkaya’nın bizzat kendisinin söylediğini ifade etti.

FOX TV Ana Haberi kim sunacak?

Osman Gökçek’in iddiasını da paylaşan Hadi Özışık, Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli’nin geleceğini iddia ettiğini de sözlerine ekledi. Fatih Portakal’ın yerine geçeceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir?  Selçuk Tepeli, Yeni Aktüel, Newsweek Türkiye, Habertürk Gazetesi Hafta Sonu Ekleri ve Habertürk TV’de Genel Yayın Yönetmeni görevlerini üstlendi. Özışık, Cüneyt Özdemir’in de Fatih Portakal’ın yerine geçip FOX TV’de Ana Haber sunabileceğini iddia etti. Hadi Özışık Cüneyt Özdemir isminin FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün aklında geçer mi bilmem diye de ekledi.

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