Fatih Portakal için hesap zamanı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

FOX TV’nin istifa eden Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın sosyal medyadan Tekalif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında açılan davada yargılanmasına başladı.

Portakal Twitter hesabından Tekalif-i Milliye'ye atıfta bulunarak "Zor günlerden geçiyoruz. Mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" paylaşımında bulunmuştu.

Portakal’ın skandal paylaşımıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) suç duyurusunda bulunmuştu.

Adliyede görüntülendi

Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Açılan davanın ilk duruşması İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma için İstanbul Adliyesine gelen Portakal, duruşma sırası beklerken görüntülendi.