Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrılması sonrası, Fatih Portakal CHP liderini adeta hedef tahtasına koydu. Portakal, Sözcü TV'deki yayınında, CHP'de kavgalarla gündem olan kongreler ve delege yapısı üzerinden partiyi hedef aldı.

CHP'nin bir sülale boyu akraba partisine dönüştüğünü söyleyen Portakal, "Delegeler arasında amcalar, teyzeler var. Genel başkan yardımcısı Zeynel Emre'nin teyzesi gibi bir sürü isim var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Böyle anti demokratik liste mi olur ya? Bu nasıl bir siyasi parti?" diye konuştu.

"Genel Merkez ya da muhalif destekli kişilerin üzerini çizebiliyorsunuz"

Portakal, seçimlere blok listelerle gidilmesinin anti demokratik olduğunu söyleyip, "Genel Merkez hangi adayı seçeceksin derse onu seçiyorsunuz. Çarşaf liste öyle değil, demokratik bir liste. Genel Merkez ya da muhalif destekli kişilerin üzerini çizebiliyorsunuz." dedi.