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Medya Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!
Medya

Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 20:34:00 -
Fatih Portakal CHP ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: Bizi iyi kandırmışsınız!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında CHP ve İYİ Parti tarafından kandırıldıklarını söyleyen Fatih Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" dedi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında hedef tahtasına kondu. Görevinden istifa etmediği için partililer tarafından hedef gösterilen CHP lideri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ortaya çıkan ve bakanlık dağıttığı 'gizli' protokol sonrasında ittifak ortakları tarafından da sert eleştirilere maruz kaldı.

CHP ile İYİ Parti birbirine girdi

İYİ Parti kanadı, 2024'te yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gideceğini duyurduktan sonra iki parti arasında ipler iyice gerildi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın geride kalan gün yaptığı "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları yüzünden kaybettik." şeklindeki açıklama CHP'yi bir hayli kızdırdı. Canan Kaftancıoğlu, Yılmaz'ı hedef alarak, "Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki kişilerden biri olarak; ‘hangi çıkar grubunun’ parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." dedi.

Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki

İkili arasındaki tartışmanın haberini Sözcü TV'de aktaran CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan 'yerel seçim' kavgalarına tepki gösterdi.

Mayıs ayındaki seçimleri örnek gösteren Portakal, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" diye konuştu. Portakal, muhalefetin seçimleri kazanmak için senaryo uyguladığını da ifade etti.
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Portakal tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Görüyorsunuz... Yazık, iyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Değişime o kadar inanmışız ki, o kadar değişimin peşinden gitmişiz ki, yapılan kalp işaretleri ev ziyaretleri... O fotoğraflar beni o kadar mutlu etti ki herhalde dedim siyasette bir şey değişiyor. Hepsi yalan ya istisnasız hepsi yalan. Kazanmak için uygulanan bir senaryo."

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