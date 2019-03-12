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Fatih Metin çalışmalarını sürdürüyor

Bolu’da, sanayi sitesi esnafını ziyaret eden AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, sanayi sitesinin taşınmasında ve mevcut sanayi arazinin değerlendirilmesinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

12 Mart 2019 Salı 13:47
Fatih Metin çalışmalarını sürdürüyor

Bolu’da, sanayi sitesi esnafını ziyaret eden AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, sanayi sitesinin taşınmasında ve mevcut sanayi arazinin değerlendirilmesinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

 

Bolu’da, yerel seçimlere 19 gün kala çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İtttifakı’nın AK Partili Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, sanayi sitesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

 

Fatih Metin, kendisine eşlik eden AK Parti ve MHP’lilerle birlikte tamirhaneleri ve diğer dükkanları dolaşarak esnaflara bol kazançlar diledi. Ekmeğini taştan çıkartan esnaflarla sohbet eden Metin, kendisinden herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

 

Metin’in büyük destek gördüğü ziyarette, Sanayi Sitesi’nin taşınması ve mevcut sanayi arazisinin nasıl değerlendirileceği konusu da gündeme geldi. AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, esnaflarla daha önce yapılan toplantıları ve verdiği sözleri hatırlatarak, “Bizim için aslolan sanayi esnafıdır. Burayla ilgili alacağımız her karar, sanayi esnafının kararı olacak. Asla hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:47
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