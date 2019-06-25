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"Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için 'Üç büyükler'den teklif aldık"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma:- "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor"- "Fatih Kuruçuk için Genoa'dan teklif aldık. Oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz"

25 Haziran 2019 Salı 11:08
"Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için 'Üç büyükler'den teklif aldık"


İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk ve orta saha oyuncusu Ufuk Akyol için 'Üç büyükler'den transfer teklifi aldıklarını ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmediklerini söyledi.

Başkan Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kadrolarını korumak istediklerini belirterek, "Ufuk Akyol'u, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve birçok kulüp istiyor. Fatih Kuruçuk ve Ufuk Akyol için 'Üç büyükler'den teklif aldık. Ancak iki oyuncuyu da satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Fatih Kuruçuk için Genoa'dan teklif aldık."


Süleyman Hurma, 21 yaşındaki milli oyuncu için İtalyan ekibi Genoa'dan transfer teklifi aldıklarını dile getirdi.

Hurma, Fatih Kuruçuk'un kendi yaş grubunun en değerli oyuncularından biri olduğu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fatih Kuruçuk için Genoa'dan teklif aldık. Oyuncuyu bu sezon satmayı düşünmüyoruz. Şampiyon olacak bir kadro kuracağız. Fatih Kuruçuk bizim için çok değerli."


- "Fatih Karagümrük eski günlerine dönecek."


Süleyman Hurma, bu sezon Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün eski günlerine döneceğini kaydetti.

"Spor Toto 1. Lig'de Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diyen Hurma, "Fatih Karagümrük eski günlerine dönecek. Sandıklardan bayraklar çıksın. 1960-70'li yıllardaki gibi şaşaalı günlerine dönecek. Bizim hedefimiz Avrupa kupalarında oynamak. Avrupa kupalarında oynayabilecek seviyeye geldiğimizde de kendimize yeni bir vizyon koyacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:08
  1. Fatih Kuruçuk
  2. Futbol
  3. Süleyman Hurma
  4. transfer
  5. Ufuk Akyol

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