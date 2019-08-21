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Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
Fatih Karagümrük, Erdem Özgenç'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız bir transferi daha sonlandırdı. Uzun yıllar Türkiye Süper Ligi'nde birçok kulübün formasını giyen Erdem Özgenç, artık TFF 1. Lig'de Karagümrük için ter dökecek." ifadeleri kullanıldı.

Sağ bek mevkisinde oynayan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Boluspor, Karabükspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde forma giydi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:49
  1. Erdem Özgenç
  2. Fatih Karagümrük
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