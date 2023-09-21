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Siyaset Fatih Erbakan'dan 'yerel seçim" açıklaması!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'yerel seçim" açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 17:40:00 - 2023-09-21 17:48:20
Fatih Erbakan'dan 'yerel seçim" açıklaması!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2024 yerel seçimine ilişkin çalışmalarını anlattı.

Fatih Erbakan İstanbul'un Kartal ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyareti sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, yerel seçime yönelik çalışmaları hakkında konuştu. "31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e desteğinizi bekliyoruz. Neden? Çünkü her zaman, her fırsatta anlatılan 94 ruhu, 1994 Milli Görüş belediyeciliğinin yeniden 2024’te milletimize ulaştırılması için milletimizle buluşturulması için bu desteğinizi Yeniden Refah Partimize bekliyoruz" diyerek seçmenlerine seslenen Erbakan, "1994’te neler oldu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

'1994 ruhu bu demek'

Bir defa israfın rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışı. Belediyenin bir kuruşunun dahi zayi edilmediği bir belediyecilik anlayışı. 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasının belediyelerin girişine asıldığı bir belediyecilik anlayışı ve bunun uygulandığı bir belediyecilik. Bugün olduğu gibi belediyeler boğazına kadar borca batırılarak değil, tam tersine belediyelerin önceki dönemden gelen borçlarının ödendiği, belediyenin kasasında fazladan para olan bir belediyecilik. Halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışı. Cenabı Allah’ın rızasını kazanmanın milletin derdine derman olmaktan geçtiğini bilen bir belediye başkanı. 1994 ruhu bu demek.

Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: Bugün olduğu gibi belediyeyi, belediye başkanlığını bir zenginleşme yeri, bir rant kapısı, ailesini, sülalesini zengin etme aracı olarak gören değil, milletin derdine derman olup böylece Allah'ın rızasını kazanmak, halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışıyla yapılan belediyecilik. İşte bu anlayışın, bu belediyeciliğin yeniden inşallah 30 sene sonra Kartal'ımızla, İstanbul'umuzla, milletimizle buluşturulması için Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz.

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Yorumlar

Misafir 1

Genel seçimlerde verdiğiniz sözler ne çabuk unutuldu.İnsan sözünün eri Parti'ye oy verir. Verdiğiniz sözler için hiç çaba göstermediniz

Çetin

Rabbim yardıncınız olsun.
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