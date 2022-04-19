Fatih Erbakan'dan Suriyeli sığınmacı açıklaması: En hayırlı olanı...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zanka Tv'de son günlerin gündem maddesi olan göçmen meselesine ilişkin konuştu.

Fatih Erbakan mevcut şartların oluşması halinde Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan açıklamasında, "Burada hep söylediğimiz, bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatandm demiş. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi herkes için hayırlı olacaktır. Burada yaşamaları kendileri içinde zordur. Dönmeleri en hayırlısıdır. Buna yardımcı olmak için her şey yapılmalıdır. Burada ticareti kurmuş, belli bir düzen oturtmuş, dönmek istemeyenlerin entegrasyonu sağlanıp Türkiye’de kalmalarına müsaade edilmelidir. Ekonomiye katkı sağlamış kişiler belli bölgelerde yoğunlaşmamak kaydıyla kalabilirler. Bu kısım ama çok az kısım olacaktır. Büyük çoğunluğun dönmeleri kendileri içinde bizim içinde en hayırlısı olacaktır" ifadelerini kullandı.