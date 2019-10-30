Fatih Erbakan'dan sert tepki! 'ABD'nin 'soykırım' kararını şiddetle telin ediyoruz'

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

ABD Temsilciler Meclisi’nin, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıyan karar tasarısını 11 hayır oyuna karşılık 405 evet oyuyla kabul etmesine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Başkan Erbakan, "Bu karar hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye aleyhtarlığının giderek saydamlaştığı bir dönemde tarih bilincinden yoksun, tarihsel gerçeklerden uzak, salt sığ anlayışlara meşruiyet kazandırmaya yönelik olarak iç içe geçmiş çelişkiler yumağı ile örgülü alelacele alınmış, içi boş olan bu karar düz mantıkla bile izahtan varestedir." dedi.

'Bu karar bizim için yok hükmündedir'

ABD'nin küresel gücüne boyun eğmek istemeyen milletleri bu tür kararlarla dizginlemeye çalıştığını vurgulayan Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Kin ve nefreti önceleyen, boyun eğdirici zecri kararlarla dizginlemek amaçlı bu tür kara mizahi kararlar bizleri asla inandığımız gerçeklerden ve hedeflerden alıkoyamaz."

"Tüm etnisitelere kucak açan, inanç ve düşünce özgürlüğüne her zaman cevaz vermiş olan Milletimizi, yapay soykırım iddialarıyla kurgusal döngü oluşturup farklı yansıtmaya çalışarak hiçbir şekilde gerçekleri örtbas edemez. Kızılderilileri soykırımdan geçiren bir anlayışın tarihi gerçekleri saptırarak soykırım ithamlarıyla böyle bir karar alması asla kabul edilemez ve Yeniden Refah Partisi olarak bizim açımızdan da yok hükmündedir."

'ABD üslerini kapatmamız zaruriyeti doğacak'

Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı Barış Pınarı Operasyonu'ndan dolayı Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine de değinen Fatih Erbakan; "16'ya karşı 403 oyla onaylanan bu tasarı asla kabul edilemez hasmane bir durumdur. Eğer ki, bu tasarı Senato'dan da aynı şekilde geçecek olursa bizim de Amerika'ya misliyle yaptırım uygulamamız ve Amerikan üslerinin kapatılması zaruret arz edecektir." ifadelerini kullandı.