Fatih Erbakan'dan Saadet'e 'muhafazakarlık' eleştirisi! 'Bu vebali nasıl ödeyeceksiniz?'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çorum'da katıldığı iftar programında konuştu.

Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesinde eleştiride bulunan Dr. Erbakan, "Bu seçimde kendilerini muhafazakar parti olarak nitelendiren 7’li masanın içerisinde yer alan CHP listelerinden seçime girme kararı aldılar." dedi ve PKK terör örgütünün CHP'ye desteğine dikkat çekti:

Bu kararı almadan bir gün önce PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün televizyonuna verdiği röportajda ‘7’li masanın seçimlere ortak liste ile girmesi gerekiyor. Bu seçimde 7’li masanın en verimli sonucu alması gerekiyor. Bu verimli sonucu almak içinde seçime ortak liste ile gitmesi gerekiyor’ diyor. Bu açıklamadan bir gün sonra 4 parti CHP’nin listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu 4 partinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki maalesef kendisini milli görüşçü olduğu zanneden bir parti. Erbakan hocamızın ifadesiyle 'eline, yüzüne çamur sürüp ne yapıyorsunuz dendiği zaman ben namaz kılıyorum' diyen bir parti.

"Siz PKK’nın, FETÖ’nün açık şekilde destek olduğu, biz gelir gelmez, namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen, 'İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz' diye bu 7’li masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" diye soran Dr. Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

'LGBT Türk ailesine zarar vermez' diyen, 'eşcinsellik evlilik normal ama toplum buna hazır değil' diyen 7‘li masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7'li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ'nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapan ecdadın torunları inancımızla, İslam ile, ahlakla, maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 6’lı masaya, 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşaya Çorumlular da 85 milyon insanımız da gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıktan verecektir inşallah.

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