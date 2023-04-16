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Siyaset Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'
Siyaset

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'

Yeniakit Publisher
2023-04-16 22:30:00 -
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Saadet Partisi'nin sandıktan korktuğu için CHP listesinden seçime girdiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

"Saadet'in CHP listesinde olmasının amacı sandıktan kaçmak." diyen Dr. Erbakan, "Çünkü Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi hepsini toplarsanız neredeyse bir puan etmiyor. En azından 5 sene daha oy oranımız ortaya çıkmasın. Boyumuzun ölçüsü ortaya çıkmasın diye CHP listesine gizlenerek seçimlere giriyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararının, parti tabanında desteklenip desteklenmediği sorusuna da cevap veren Dr. Erbakan, şöyle konuştu:

Burada Yeniden Refah Partisi'nin de yıpratılması noktasında bir algı operasyonu yürütüldü. İttifaka tepki olarak istifa olmaz. İlk birkaç gün içerisinde bunlar olması gerekir. İttifak kararımızdan neredeyse bir ay sonra olan açıklamaları sanki ittifaka karşıymış gibi göstermeye çalıştılar. 81 ilimiz MYK üyelerimiz büyük birlik ve beraberlik içerisinde ittifak kararını da destekliyorlar. Parti disiplinine uygun bir şekilde tamamen birlik beraberlik içerisinde çalışmayı yürütüyoruz. Karşı bloğun ve sol görüşlü internet haber sitelerinin çarpıtmaları son derece yanlış.
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