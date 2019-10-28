Fatih Erbakan'dan memurlara yüzde 50 zam vaadi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Merhum Necmettin Erbakan'ın siyasi hareketine Konya'dan başladığını hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kentin kendisi için de çok önemli olduğunu dile getirdi. "Konya'nın yürüdüğümüz bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz." diyen Erbakan, şunları söyledi:

"Erbakan Hocamız liderliğinde Milli Görüş'ün temeli 50 yıl önce Konya'dan filizlendi. Daha sonra da tüm Türkiye ve dünyaya yayıldı. Erbakan Hocamız, 1969'da Konya'ya geldi, besmeleyi çekti ve kollarını sıvadı. Ömrünü bu devlete, millete ve İslam'a adadı. Milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşu için bu kutlu hareketi Konya'dan başlattı. Kendisi Konya için büyük bir değerdi. Konya'yı çok severdi. 'Milli Görüş çadırının orta direği Konya' derdi. Biz de bu yüzden Konya'ya ayrı bir önem veriyoruz. Konya olmadan Milli Görüş'ün şahlanışını olmaz."

İşçi, memur ve emekliye yüzde 50 zam vaadi

Erbakan, iktidara geldiklerinde işçi, memur ve emekliye en az yüzde 50 maaş zammı yapacaklarını söyleyerek, "Biz Milli Görüşüz, biz 54. hükümet ruhunun temsilcisiyiz. Biz adil düzenin temsilciyiz. Geçmişte Milli Görüş olarak nasıl yaptıysak yeni dönemde geleceğiz ve yine biz yapacağız. Allah’ın izni ve yardımıyla bu aziz milletin Erbakan Hocamızın tabiriyle tarihin en şerefli millet olan bu aziz milleti, açlık ve yoksulluk sınırının altından biz kurtaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

'Fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz fakire, fukaraya yardım etmek için, insanlarımıza daha fazla erzak ve kömür yardımı yapmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz, adil ve makul bir vergi sistemini hakim kılacağız. Çok kazanandan, zenginden daha çok, dar gelirliden daha az vergi alınan adil bir vergi sistemi hakim kılınacak."