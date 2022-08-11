Fatih Erbakan’dan 'İslami Dayanışma Oyunları' açıklaması! 'Ortak bir tepki verilebilirdi'

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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ilişkin açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, organizasyonda İsrail’in kınanmamasına tepki gösterdi.

Etkinlik isminde "İslami" ibaresinin kullanılmasına rağmen gereken hassasiyetlere dikkat edilmediğini söyleyen Erbakan, "İslami Dayanışma Oyunları adı verilen spor etkinliği, Müslüman ülkelerden çok sayıda sporcunun katılımıyla Konya’da düzenleniyor. Müslüman ülkelerin hangi vesileyle olursa olsun birlikte organizasyonlar düzenlemesi, dayanışma içinde olması son derece önemli ve kıymetlidir. Ancak burada etkinlik ismindeki ‘İslami’ ibaresi haklı olarak İslami hassasiyete sahip milyonlarca vatandaşımızın tepkisini çekmiştir. Bize göre de etkinlik isminin ‘İslami Dayanışma Oyunları’ yerine, ‘Müslüman Ülkeler Dayanışma Oyunları’ olması çok daha uygun olurdu." dedi.

'Mesaj verilebilirdi'

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına da değinen Erbakan, şöyle devam etti:

İsrail terörünün olanca acımasızlığı ile devam ettiği, Siyonist İsrail’in Müslümanları çoluk çocuk demeden katlettiği günlerde gerçekleştirilen oyunlardan, İsrail’i kınama anlamında tek bir mesaj, tek bir görüntü çıkmamıştır. Batı dünyası Charlie Hebdo saldırısından sonra kınama mesajı yayınlama ve protesto gösterisi yapma yarışına girmişken, ‘İslami Dayanışma Oyunları’ adı verilen ve son derece görkemli bir şekilde açılışı yapılan etkinlikte Gazze’deki soykırıma karşı sessizlik dikkat çekmiştir.

Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye olmak üzere İslam Alemi olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin’in yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi. Bu vesile ile Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha İsrail terörünü şiddetle telin ediyor, Yeniden Refah iktidarında yapılan zulmün hesabını soracağımıza söz veriyoruz.