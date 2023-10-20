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Siyaset Fatih Erbakan'dan 'İncirlik' çağrısı!
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İncirlik' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 22:10:00 - 2023-10-20 22:45:45
Fatih Erbakan'dan 'İncirlik' çağrısı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta konuştu.

Erbakan'ın gündeminde İsrail'in sivil masumlara yönelik zulmü vardı.

"Bir taraf açık bir şekilde göz göre göre işgalci iken, bir taraf da gerçek ev sahibi. Biz 'ne yapalım kendi aranızda halledin' diyemeyiz. Bizim ecdadımız asırlar boyunca mazlumun yanında taraf oldu. En azından şu doğalgazı ve petrolü, şu zulme destek olan Amerika’ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun." çağrısı yapan Erbakan, "Allah petrolün üçte ikisini, doğalgazın yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere verdi. En azından şu petrolün ve doğalgazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerikan yönetiminin burada İncirlik’teki askeri üssünü kapatalım. En azından zulme karşı bir duruş sergileyip adım atmış olalım. İsrail’i İran’ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya’da Kürecik’te kurulmuş olan radar üssü var. Neden Malatya’ya kurulmuş, İsrail’e kursunlar. İsrail’e kurarlarsa menzili yetmiyor. İran’dan ateşlenen füzeyi ateşlediği anda ateşlediği anda algılaması için İran’a daha yakın bir noktada olması lazım. Bu katil Siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına. Kapatalım şu Kürecik radar üssünü” dedi.

İsrail saflarında savaşan İsrail ve Türkiye Cumhuriyeti çifte vatandaşların tespit edilmesi ve yargılanması gerektiğini de söyleyen Erbakan, şöyle devam etti:

Amerika ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerinde devletle yapmış olduğu kontratların iptal edilmesi anlaşmaların fes edilmesi. İsrail ordusunda şuanda görev yapan hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de İsrail vatandaşı olan kimselerin tespit edilmesi ve bunlar hakkında Türkiye’de insanlığa karşı suç işlemekten dava açılması. Bunları dışişleri bakanlığımız ve istihbarat başkanlığımız ve büyükelçiliğimiz çok kolaylıkla tespit edebilir. Somut adımların atılması lazım. Merhum liderimizi anıyoruz, ‘Siyonizm laftan anlamaz, yaptırımdan anlar, güçten anlar’ diyor. 75 senelik İsrail tarihi bu sözün ne kadar doğru söz olduğunu bize gösteriyor.

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