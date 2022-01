Fatih Erbakan'dan çok net Sezen Aksu mesajı! 'Gerçek cahil ve gafiller bunu söyleyen ve söyleneni destekleyenlerdir'

Yeniakit.com.tr

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Enes Kara'nın ölümünden sonra ehli sünnet cemaat ve tarikatların hedef alınmasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Kafalarındaki asıl amaç materyalist nesiller yetiştirmek." dedi. Sezen Aksu'nun, insalığın ilk Peygamberi ve ilk insan Hz. Adem ile eşi Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakaretine de değinen Erbakan, "Asıl cahil kesim, bunu söyleyen ve buna destek verenlerdir." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

'Ağızlarındaki baklayı çıkarabilseler İslam'ı suçlayacaklar'

"Cemaat evinde gerçekleşen intihar olayı sebebiyle malum çevreler dine, dini değerlere, cemaatlere topyekun saldırıya geçtiler. Olayı, 'bu ölümün sebebi, sorumlusu cemaatlerdir' noktasına getirdiler." diyen Erbakan, "Hatta ağızlarındaki baklayı bir çıkarabilseler yüce dinimiz İslam'ı suçlayacaklar. Bu çarpık mantığı anlamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Kafalarındaki asıl amaç materyalist nesiller yetiştirmek'

"Bir üniversite öğrencisi intihar ettiği zaman o üniversiteyi sorumlu kabul edip, bütün üniversiteleri kapatalım, engelleyelim mi diyeceğiz? Veya bir üniversite yurdunda intihar oldu, Allah muhafaza, o zaman da üniversite yurdunu mu kapacatacağız?" sorularını yönelten Fatih Erbakan, "Böyle bir mantıksızlığı nasıl izah edebiliriz? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunları amacı, bu işi, gerçekleri çarpıtıp bütün dindar kesime, ehli sünnet itikadına uygun hizmet yapmak isteyen cemaatlere sirayet ettirip, bunların faaliyetlerini ortadan kaldırarak, kafalarındaki o materyalist nesilleri yetiştirmek için adım atmaktır. Bu art niyetli karalama kampanyalarından bunu görüyoruz. Vefat eden genç kardeşimize Allah rahmet eylesin. Elbette üzülüyoruz ancak olayı aslından saptırıp da böyle bir noktaya getirilmesini de doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

'Asıl cahil bunu söyleyen ve buna destek verenlerdir'

Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik "cahiller" hakaretine de değinen Erbakan, şunları söyldi:

Her ne kadar malum şarkı, 5 yıl önce yapılmış olsa da gündeme yeni gelmiştir. Milletimizin inancını, dini değerlerimizi hiçe sayarak, Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva annemize şarkı sözleriyle saldırılması asla kabul edilemez. Gerçek cahiller ve gafiller, Hz. Adem’e (a.s) yani bir Peygambere dil uzatanlar ile bu dil uzatmayı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmeye kalkışanlardır.