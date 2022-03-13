Fatih Erbakan'dan bomba açıklama! Yüzde 100 zam olacak

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda ilk icraatlarının işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Bursa İl Başkanlığı 2'nci Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.

Binlerce partili ve vatandaşın katıldığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Erbakan, partisinin hedeflerini şöyle açıkladı:

“Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması Milli Görüş hareketinin yani partimizin 3 temel hedefidir. Milli Görüş’ün 53 sene önce ortaya koymuş olduğu 3 temel hedef bakımından bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı, içinde olduğu durumu değerlendirecek olursak, ne göreceğimizin muhasebesini ve değerlendirmesini yaparsak ne görürüz? Yaşanabilir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün sağlandığı bir Türkiye değildir. Sadece dindar insanların, başörtülülerin devlet kademelerinde belli makam ve mevkilere gelmesiyle yaşanabilir bir Türkiye hayata geçirilmiş olmaz. Paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, dar gelirli kitlelerin gelir seviyesini yeterli seviyede artırmazsanız, yaşanabilir bir Türkiye hedefine ulaşamazsınız. Bugün gelinen noktada iktidar 85 milyon vatandaşına kemer sıkma, sabretme, porsiyonları küçültmeyi ve kombileri kısmayı vaat eden bir iktidar var.”

"En kısa süre içerisinde faiz ödemeleri tamamen sıfırlanacak"

İş başına gelir gelmez ilk yapacakları işin işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100 maaş zammı yapmak olduğunu ifade eden Erbakan, takip eden senelerde de enflasyon üzerinden maaş zammı yapacaklarını vadetti.

Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında devlet bütçesi mutlaka denk bütçe olarak tanzim edilecek. Sadece hükümetin ve bakanlıkların değil, belediyelerin ve bütün kamu kurumlarının bütçeleri mutlaka denk bütçe yapılmak zorunda kalacak. Özellikle faiz giderleri azaltılacak ve en kısa süre içerisinde faiz ödemeleri tamamen sıfırlanacak. Devletin bankalara gereksiz yere faiz ödemesinin önüne geçmek için 54'üncü hükümette başarıyla uygulanan havuz sistemi, kamu tek sistemine mutlaka yeniden geçilecek. Biz Yeniden Refah olarak, Milli Görüş olarak, mevcut iktidarın yaptığı gibi borçla, zamla, vergiyle devletin varlıklarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketlerimizi harekete geçirerek, Allah'ın verdiği nimetleri finansal kaynağa çevirerek kaynak üreteceğiz" dedi.

Öte yandan, mevcut başkan Murat Kolancı, tek aday olarak katıldığı kongrede tüm delegelerin oylarını alarak güven tazeledi.