Fatih Erbakan'dan "6'lı Masa" açıklaması: Milletin umudu olmaktan son derece uzak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman il kongresine katıldı. Batman’ın Kültür Mahallesi’ndeki Ahmet Güneştekin konferans salonunda yapılan kongreye delegeler katıldı. Genel Başkan Erbakan, kongrede konuştu.

Erbakan, “Ümidini altlı masaya bağlayan daha çok kaybetmektedir. Bu masanın bir tarafında uzun yıllar boyuncu AK Parti iktidarında başbakanlık, bakanlık yapmış isimler var. Diyorlar ki, efendim AK Parti içinde görev yapmış olanlar Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Masanın iki tarafındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin çok ciddi fikir ayrılıkları var. Genel başkanlar düzeyinde olmasa da iki parti arasında çatışma var. Altılı masadaki çatışmalar ve atışmalar son bulmuyor” dedi.

"6'lı Masa çatırdıları her taraftan duyuluyor"

İl kongresinde delegeler ile partililere hitap eden Erbakan, şunları söyledi:

“Her partinin kendi tarafına çektiği altılı masanın çatırdıları, bugün Türkiye’nin her tarafından duyulmaya başlandı. Altılı masa milletin umudu olmaktan son derece uzaktır. Bir kere altılı masada olanların hiçbirinin ülkenin temel problemlerine ilişkin olarak proje ve çözüm önerileri somut olarak ortada yok. İçinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan ekonomik krizden nasıl kurtarılacağımıza ilişkin bir kaynak paketi ortaya koyamamışlardır. Güçlendirilmiş parlamenter söylemleri ekmek derdinde olan vatandaşı hiç ilgilendirmemektedir. Bu gerçekleri ifade ediyorum ve diyorum ki; iktidar bir tarafta, altılı masa bir tarafta. HDP bir tarafta. Bu tabloyu milletin önüne koyuyorlar. Ancak milletimiz bu tablonun ve tablo aktörlerini reddediyor. Yeniden Refah Partisi, en çok üye kaydını yapıyor. Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi. Bu aziz millet artık anket ve medya tezgahlarını dağıtıyor. Yeniden Refahı, yeniden milli görüşü adım adım iktidara taşıyor.”

"Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar"

Erbakan şöyle devam etti:

“Değerli Batmanlılar, sizin ve bölge insanının bildiği gibi milli görüş zihniyeti, ırkçılığın her türlüsünü reddeder. Bizim inancımızda milli görüş alabildiğine milli görüş. Milli görüş her türlü ırkçılığı reddeder. Bugün dış güçler, dünya siyonizmi, ırkçı emperyalizm, ırkçılığı ve mezhepçiliği bir mikrop olarak bizi birbirimize düşürmekle birlikte ayırmak, koparmak ve parçalamak için kullanmaktadır. Öylesine iki yüzlü, öylesine çifte standart anlayışına sahipler ki, Kıbrıs’a gelince; ‘Kıbrıs birleşsin’, Ukrayna’ya gelince ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne sahip çıkılsın, bölünmesin’, İsrail tek devlet olsun, Orada Filistin diye ayrı bir devlet olmasın, İsrail devletinin altında tek devlet olsun ama Türkiye, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Sudan ve Mısır bunlara gelince bölünsün, parçalansın. Aynı mihraklar, aynı unsurlar Müslüman ülkelerine gelince, bölünmenin ve parçalamanın taraftarları olurlar.”