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Gündem Fatih Erbakan, 'Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?' sorusuna canlı yayında cevap verdi
Gündem

Fatih Erbakan, 'Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?' sorusuna canlı yayında cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-13 23:40:00 -

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında, 'Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?' sorusuna net bir şekilde cevap verdi.

Katıldığı canlı yayında, "Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim ortada böyle bir ifademiz yokken nereden çıktığı belli olmayan bir şekilde yaygara çıkarıldı, troll hesaplar tarafından. Biz milletin derdiyle dertlenip konuşalım derken suni gündemler oluşturuluyor. Taliban zihniyetinin İslam'a ve bizim zihniyetimize uygun olmadığını hep söylüyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Program moderatörü Kübra Par'ın, "Türkiye şeriat ile yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erbakan, kendisinin böyle bir ifadesinin olmadığını belirtti.

"Suni gündemler oluşturuluyor"

Erbakan şunları söyledi: "Bununla ilgili konular Erbakan hoca döneminde de gündeme geldi. Erbakan'a gerici, yobaz denildi. Bizim ortada böyle bir ifademiz yokken nereden çıktığı belli olmayan bir şekilde yaygara çıkarıldı, troll hesaplar tarafından. Biz milletin derdiyle dertlenip konuşalım derken suni gündemler oluşturuluyor.

"Taliban zihniyetinin bize uygun olmadığını söylüyoruz"

Şeriat'ı gelin halkla soralım şeklinde bir ifadem yok. Tamamen asparagas bir ifade. Taliban zihniyetinin İslam'a ve bizim zihniyetimize uygun olmadığını hep söylüyoruz. Kız çocuklarının okumasının engellenmesi, peçe takmadığı için kadına sopayla cezalandırmanın İslam'da olmadığını, bizim anlayışımızda olmadığını ifade ediyoruz. Rahmetli Erbakan hocamızda kadınıyla, erkeğiyle tahsil yapılmasını savundu.

"Babama yapılanlar bugün bana yapılıyor"

Kendi kızlarını üniversite yüksek lisans eğitimlerini yaptırmış. Son derece açık görüşlü, entelektüel bir bilim adamıydı. Babama yapılanlar bugün de bana yapılıyor, olmadığım bir şekilde gösterilmeye çalışıyorum. Bunun iması bile olmadı. Yeniden Refah'ın yükselişinden rahatsız oluyorlar diye düşünüyoruz."
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