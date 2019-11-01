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Siyaset

Fatih Erbakan: Temsilciler Meclisinin kararını telin ediyoruz

ABD’nin Türkiye’ye karşı intikam almak için Temsilciler Meclisinde onayladığı sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sert çıktı.

2019-11-01 10:52:00 -
Fatih Erbakan: Temsilciler Meclisinin kararını telin ediyoruz

 Haber Merkezi 

ABD’nin Türkiye’ye karşı intikam almak için Temsilciler Meclisinde onayladığı sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sert çıktı. ABD’nin kararının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Erbakan, tarihi verilerden uzak kararı telin ettiklerini belirtti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erbakan, şunları kaydetti: “Bu karar hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye aleyhtarlığının giderek saydamlaştığı bir dönemde tarih bilincinden yoksun, tarihsel gerçeklerden uzak, salt sığ anlayışlara meşruiyet kazandırmaya yönelik olarak iç içe geçmiş çelişkiler yumağı ile örgülü alelacele alınmış, içi boş olan bu karar düz mantıkla bile izahtan varestedir.”


Yeni Akit Gazetesi
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