Fatih Erbakan, fon soruşturması için TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonu istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sermaye piyasası işlemlerine ilişkin başlatılan soruşturmayı değerlendirdi ve araştırma komisyonu kurulması çağrısı yaptı. Erbakan, "Bu olay büyük bir olaydır. TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonunun kurulması ve ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi, sorumluların cezalandırılması lazım" dedi.

Erbakan, soruşturmaya konu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu bir piyasa dalgalanması olarak nitelendirilemeyecek bir durumdur. Doğal akışa aykırı olağanüstü bir durumdur ve maalesef bir dolandırıcılıktır, vurgundur."

Erbakan, Şimşek'in 2025 uyarısını hatırlattı

Yaşananları "göz göre göre gelen bir olay" diye niteleyen Yeniden Refah lideri, olayın "bu doyumsuzluğun nerelere ulaşabileceğini" gösterdiğini söyledi. Mehmet Şimşek'in 2025 yılında yaptığı bir uyarı bulunduğunu belirten Erbakan, ardından 2026 yılının Haziran ayında yabancı kuruluşların İstanbul Borsası ile ilgili uyarılarının ve Türkiye'deki uzmanların uyarılarının geldiğini aktardı. Erbakan'a göre bu uyarılar göz ardı edilmiş veya içerideki bazı kişiler tarafından görmezden gelinmiş.

500 binden fazla insanın parasını yatırdığını belirten Erbakan, 900 milyar liralık bir fondan söz ettiklerini kaydetti. Borsadaki genel düşüşle birlikte 70-80 milyar dolara varan bir kayıpla 1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini gördüklerini bildirdi.

Erbakan, söz konusu fonların yönetimlerinde siyasetçilerin ve eski bürokratların yer aldığını, bunların içeri ile bağlantılı olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Buradan ciddi kazanç elde edenlerin de siyasi kişilikler olduğunu gördüklerini ekledi.

Doğan Bekin'in istifası: "Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecek"

İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını da değerlendiren Erbakan, her partide, her ailede, her toplulukta, her STK'da bu tip görüş ayrılıklarının ve farklı fikirlerin mümkün olduğunu, aile içinde dahi görüş ayrılıkları yaşanabildiğini söyledi.

Erbakan, istifa sürecini şöyle anlattı: "Kendisiyle bazı noktalarda fikir ayrılığına düştüğümüzden dolayı biz de kendisinden bu görevlerinden affını istemesini talep ettik, kendisi de bunu talep etti. Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecek."