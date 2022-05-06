Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin şartlarını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karar TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un konuğu oldu.

Erbakan seçimlerde ikinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa her ikisine de şartlarının olacaklarını belirterek, "Desteğimiz şartsız olmayacak. Prensiplerimizin kabul edilmesi halinde herkesle anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu gidişattan tamamen vazgeçmeleri lazım"

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"AK Parti ile cumhur ittifakı ile bir arada olmamız yüzde 1'in altında. 'Yeniden Refah Partisi bizimle olsun diyorlarsa' bu gidişattan tamamen vazgeçmeleri lazım. Bu olmadan da prensiplerde anlaşmadıktan sonra bizim de böyle bir yapının içerisinde olmamız mümkün değil. Ekonomi baştan aşağı yanlışlar silsilesi. Bütün gidişatlarını bütün ekonomi modellerini değiştirmeleri lazım. Denk bütçe yapmaları lazım. Yap-işlet projelerini kaldırmaları lazım. Kamudaki israfı ortadan kaldırmaları lazım. 20 senelik bir günaha ortak olamayız. Siyasi olarak sonuna geldi AK Parti. Dış politikada da sorunlar var. NATO'nun Libya operasyonuna destek olmak, Kürecik'te İsrail'i korumak için İran'a karşı füze kurdurmak var, Afganistan'a asker gönderme var, NATO'da İsrail'in ofis açmasına izin vermek var, OECD üyeliğine onay vermek var. Bu yanlışlara bizim ortak olmamız mümkün değil.

Biz bu gidişle cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağız. Seçimlere herhangi bir ittifaka girmeden kendimiz gireceğiz."

"Erdoğan'a desteğimiz şartsız olmayacak"

"Sizin bir açıklamanız vardı. 'Erdoğan, ikinci tura kalırsa onu destekleriz' demiştiniz. Neden dediniz?" sorusuna Erbakan şöyle cevap verdi:

"Orada söylemek istediğim şu; ekonomide çok büyük tahribatlar var. 20 senelik bir fatura var. Bu iktidarın gitmesi için mücadele edeceğiz. Diyelim ikinci turda Tayyip Bey ve Kılıçdaroğlu kaldı. Bu şartsız bir destek değil. Bazı şartları kabul etmeleri halinde destek olabiliriz. Şartlarımız şu; mesele denk bütçe yapacaksınız. Borçlanmayacaksınız. Yap-işlet projelerini iptal edeceksiniz. Kamudaki israfı ortak kaldıracaksınız. 3-5 maaşlı bürokratlar olmayacak gibi...Bu bütün mücadelemizi yapıp bir sonuç alamazsak ikinci tura kaldığımızda düşüneceğimiz bir durum."

"Kılıçdaroğlu'na da şartlarımız var"

"Tayyip Bey'i şu şartlarla destekleriz dediğiniz şartlar muhalefet tarafından savunulan şartlar. Ama siz diyorsunuz ki Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olursa biz bu şartlarla Erdoğan'ı destekleriz. Kılıçdaroğlu'na özel olarak mı karşısınız?" sorusuna Erbakan'ın cevabı şöyle oldu:

"İmamoğlu geçen ay 10.72 faizle borçlandı. İster istemez ulaşıma belediye hizmetlerine zam yapacağız noktasına geldi. 8.62 ile hükümet borçlanıyor, uygulamaya gelince belediyede daha fazla borçlanıyoruz. Kılıçdaroğlu geldiğinde aynı faizle borçlanacağız. Parti sözcüleri çıkıp diyor ki '5-6 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretilmesi çağ dışıdır.' Kılıçdaroğlu buna karşı çıkmadı. Ayasofya niye cami oluyor, müze olarak kalsın, İstanbul Sözleşmesi konusu, toplumsal cinsiyet konusu var. Kılıçdaroğlu'na da destek konusunda bazı şartlar koyarız mesela İstanbul Sözleşmesi. Erbakan Hoca zamanında Muhsin Batur'u destekledi. Sayın Demirel'e destek verdi. Ecevit ile koalisyon kurdu. Burada mesele prensiplerin ortaya konulması ve milletin derdine derman olması. Eşit mesafedeyiz."

Erbakan, 'Seçmen kitleniz kimlerden oluşuyor?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Seçmen kitlemiz ezilmiş ve dar gelirli kitleler. Resmi olarak üyemiz 210 bini geçti. Islak imzalı formlarla birlikte 350 bine yakın. Gençlerden çok büyük bir ilgi var. AK Parti'deki muhafazakar seçmen bize geliyor.. Oradaki adaletsizlikten dolayı ve ekonomik sorunlardan dolayı soğumuş kopmuş olanlar. Bizim üyeliğimizin yarısından fazlası AK Parti'den üyeliğini sildirip gelenler. 3.5 seneyi geçti biz partiyi kuralı. Medya bizden hiç bahsetmedi. Yeniden Refah Partisi'nde FETÖ'cü deseniz olmaz, dış güçlerle bağlantısı var deseniz olmaz, hırsız yolsuz deseniz bunlar olmayacak, terörle bağlantısı deseniz olmayacak, geçmişi karanlık deseniz olmayacak dolayısıyla bahsetmeyelim kimse duymasın diyorlar. Bütün muhalif partiler ne kadar sorun yaşıyorsa bizim de problemlerimiz oluyor. AK Parti'nin üye standı açması serbest, diğer partilerin yasak. İktidar medyasının ambargosu da büyük bir problem. Medyada da bir cumhur ittifakı ve millet ittifakı medyası var. Böyle olunca medyada yer almamız zor."

"AK Parti'nin oyları yüzde 50'den 35'lere inerken Saadet neden hala yüzde 1'i geçemiyor"

Fatih Erbakan, "CHP dışında diğer partilere neden ittifak çağrısında bulundunuz? CHP'yi neden dışladınız" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Birbirine yakın tabana sahip olan partiler bir araya geldiğinde toplumda daha fazla karşılık buluyor. Toplum bizi sağ parti olarak değerlendiriyor. Bunun içerisine CHP'yi koyduğumuzda bu durumu anlatmamız zorlaşıyor. 28 Şubat dönemi deniliyor, CHP döneminde yapılanlar deniliyor, Erbakan Hoca'ya neler çektirdiler deniliyor. Saadet Partisi şuan bunun sıkıntısını çekiyor. AK Parti'nin oyları yüzde 50'den 35'lere inerken Saadet neden hala yüzde 1'i geçemiyor. Bütün sorun burada. O ayrılan seçmen Saadet'e 'Sen CHP ile birliktesin' diyerek gitmiyor."

Altılı masa konusu

Yeniden Refah lideri, 'Altılı masadan size teklif gelse bu teklife sıcak bakar mısınız?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Prensiplerimiz kabul edilirse herkesle birlikte olmamız mümkün. Ancak altılı masa ile anlaşmamız çok mümkün görünmüyor. Biraz tek başımıza kalıyoruz. İttifaktan ziyade güçlü partilerin listesinden aday göstermeye döndü iş. Sizin en azından yüzde 3'ün üzerinde bir oyunuz yoksa ittifakta olsanız dahi milletvekili çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla sizin oy oranı yüzde 10'u geçen bir partinin listesinden aday göstermeniz lazım. Babacan ve Davutoğlu barajı geçeriz diye düşündükleri için bunu reddettiler."