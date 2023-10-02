Fatih Altaylı'nın PKK sözlerini uzmanlar yorumladı

Youtube kanalında yayınladığı videolarla sık sık hükümete yönelik eleştiriler dile getiren gazeteci Fatih Altaylı, yine gündemdeki yerini aldı. Altaylı son olarak terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

PKK bitmişti iddiası

Altaylı programda 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terör probleminin AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında olmadığını iddia etti. Terörün AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra tekrar ortaya çıktığını öne süren Altaylı "Herkes şunu bilsin ki özellikle genç kuşaklar şunu bilsin ki AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 senesinde Türkiye'de terör sorunu hemen hemen kalmamıştı. Ne saldırı vardı, ne ölüm vardı, ne şehitler vardı. Hiçbir şey yoktu. AK Parti böyle bir ortamda devr aldı. Çünkü o dönemde PKK yenilgiyi kabullenmişti. Sonra tekrar hortladı." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın terör örgütü PKK ile ilgili sözlerini uzmanlara soran Haber7, Altaylı'nın sözlerinin doğru olmadığını ortaya çıkardı. Haber7'ye konuşan Güvenlik Analisti Eray Güçlüer ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ o yıllarda yaşananları ve nedenlerini tek tek anlattı.

"Sözlerinin aslı yok"

Fatih Altaylı'nın '2002'de terör olayları yoktu' sözlerinin aslı olmadığını söyleyen Haber7 Güvenlik Analisti Eray Güçlüer, terör örgütü PKK'nın 1970'li yılların sonunda Ankara'nın Çubuk ilçesinde ve Mimarlar Odası'nda yapılan toplantıyla kuruluşlarını gerçekleştirdiğini belirtti. Güçlüer, o günden bugüne kadar Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörün 2002 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için eylemsizlik kararı aldığını söyledi.

"Öcalan'ı kurtarmak için karar aldılar"

Terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın 14 Şubat 1999'da yakalandığını hatırlatan Güçlüer, "Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden sonra terör örgütü eylemsizlik kararı aldı onu kurtarabilmek için. Onun için Türkiye'yle anlaşmayı denediler özerklik ilan edip Abdullah Öcalan'ı çıkarmak için. Ancak bu olmayınca bir süre sonra 2003'te tekrar eylemlere başladılar. O dönemin terörün sessiz kalmasının sebebi Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıydı. Yoksa terör örgütü amaçlarından vazgeçmiş değildi." dedi.

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"2002'deki boşluk Öcalan nedeniyle"

Konuya ilişkin Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da PKK'nın 2002 yılındaki sessizliğinin nedeninin sözde lider denilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmış olmasından dolayı olduğunun altını çizdi. PKK'nın yıllar içinde isim ve şekil değiştirdiğini söyleyen Başbuğ, terör örgütünün şoku atlatmasının hemen ardından saldırılarına devam ettiğini belirtti. ABD tarafından yönetilen terör örgütü PKK'nın FETÖ ile iltisaklı olarak organize edildiğini ifade eden Başbuğ, FETÖ'yü parlatma döneminde PKK'nın saldırılarına ara verdiğini söyledi.

FETÖ köşeye sıkışınca PKK'yı silahlandırdılar

Devletin FETÖ'yü köşeye sıkıştırmasının ardından PKK'nın tekrar silaha sarıldığını belirten Coşkun Başbuğ, "Fatih Altaylı kendi aklınca şu anki terörle mücadelede bir başarı söz konusu olmadığını vurgulamaya getiriyor. 2002'lerde AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde FETÖ'nün zaten at koşturduğu devleti yavaş yavaş ele geçirmeye başladığı yıllar. Cumhurbaşkanı'nın kandırıldık dediği yıllar. O yıllarda FETÖ alan hakimiyetini sağlayıp yani devleti yönetsin, devlet üzerindeki hakimiyetini sağlasın, itibarı olsun diye bilerek terör eylemlerine ara verildi. Amerika'nın talimatıyla." dedi.

Başbuğ "Fatih Altaylı Amerikan talimatıyla oluşan boşluğu sanki örgüt yenilmiş, tükenmiş bir örgüt olarak göstermek istiyor. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın bu konudaki başarısını engelleme örtme faaliyeti var. Ama işin aslı o değil. Bu sebeplerden dolayı terörist faaliyetlere ara verildi. FETÖ'yü parlatmak için. Güç dengesi değişince tekrar sahaya sürdüler PKK'yı olay bu." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber 7