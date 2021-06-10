Fatih Altaylı'dan Veyis Ateş açıklaması: Hala yapmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in suçlamalarının ardından bir süredir ekranlarda görünmeyen Veyis Ateş'in son durumu hakkında bilgi verdi. Altaylı, Habertürk yönetiminin "açıklama" yapmaması üzerine Ateş'i izne çıkardığını duyurdu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk yönetiminin, kanalın önemli isimlerinden biri olan Veyis Ateş'in akıbetiyle ilgili son kararını paylaştı.

Sedat Peker'in kendisi hakkındaki suçlamaları üzerine bir süredir ekranlarda yer almayan Ateş'in Habertürk yönetimine "İddialar yalan" dediğini ve bunun üzerine kanal yönetiminin "Yazılı bir açıklama yap" talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Fatih Altaylı'nın aktardığına göre, Veyis Ateş yapacağını söylediği bu açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen halen yapmadı.

Okurların birkaç gündür bu meseleyi sorup durduğunu belirten Altaylı, "Sizin kadar ben de meseleyi merak ediyorum. Grup yönetiminden aldığım bilgiler doğrultusunda Habertürk tarafındaki gelişmeleri size aktarayım" dedi. Altaylı, şöyle devam etti;

"İlk gün, yani Sedat Peker, Veyis Ateş’in gazetecilik dışı ve gerek meslek, gerekse Ciner Grubu ilkeleri açısından kabul edilmesi imkansız iddiaları ortaya attığı an Habertürk yönetimi Veyis Ateş’ten konu ile ilgili bilgi istedi. Ateş’in 'Bu iddialar tamamen yalan' demesi üzerine Ciner Medya Grubu olarak kendisinden bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurması istendi. Veyis Ateş’in bir açıklama yapmaması üzerine kendisi zorunlu olarak izne çıkarıldı. Ancak Veyis Ateş o gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı. Bu durumun grup açısından kabul edilebilir olmadığı çok açıktır."