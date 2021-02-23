Fatih Altaylı'dan Süleyman Demirel güzellemesi

Her geçen türlü türlü gündemlerle ortaya çıkan gazeteci Fatih Altaylı, 'Demirel ve eski Türkiye' başlıklı yazısında Süleyman Demirel güzellemesi yaptı.

“Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. İsteyen Suudi Arabistan’a gitsin” diyerek görev döneminde açık açık başörtü düşmanlığı yapan Süleyman Demirel'in kendisine hoşgörülü davrandığını anlatan Altaylı, "Ölümüne kadar aradı, aradım, konuştuk. Bilgisinden, tecrübesinden hep yararlandık. Siyasetten uzak kalmasından sonra dost olduk diyebilirim. Hani size "Çok kötü idi, çok kötü idi" diye anlatılan eski Türkiye var ya... Böyle bir Türkiye idi" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca başörtülüye zulm eden Demirel ve eski Türkiye'sini Habertürk'teki köşesinde öven Altaylı, ülkedeki mevcut düzeni üstü kapalı eleştirerek tepki çekti.