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Gündem Fatih Altaylı'dan Süleyman Demirel güzellemesi
Gündem

Fatih Altaylı'dan Süleyman Demirel güzellemesi

Gazeteci Fatih Altaylı, bugün yazısında Süleyman Demirel dönemini özlediğini ve mevcut Türkiye'de kendisine hoşgörülü davranılmadığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 14:56:00 -

Her geçen türlü türlü gündemlerle ortaya çıkan gazeteci Fatih Altaylı, 'Demirel ve eski Türkiye' başlıklı yazısında Süleyman Demirel güzellemesi yaptı.

“Üniversiteye başı kapalı giremezsiniz. İsteyen Suudi Arabistan’a gitsin” diyerek görev döneminde açık açık başörtü düşmanlığı yapan Süleyman Demirel'in kendisine hoşgörülü davrandığını anlatan Altaylı, "Ölümüne kadar aradı, aradım, konuştuk. Bilgisinden, tecrübesinden hep yararlandık. Siyasetten uzak kalmasından sonra dost olduk diyebilirim. Hani size "Çok kötü idi, çok kötü idi" diye anlatılan eski Türkiye var ya... Böyle bir Türkiye idi" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca başörtülüye zulm eden Demirel ve eski Türkiye'sini Habertürk'teki köşesinde öven Altaylı, ülkedeki mevcut düzeni üstü kapalı eleştirerek tepki çekti.

 

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Yorumlar

deccal akp!

ecevit fena olmazdı! demirel sağcıdır napacağı belli olmaz! ecevit biz müslümanlara da yakın bir isimdi!
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Dramalı

Hayatı boyunca boş konuşan bu adam nasıl oluyorsa dolu muamelesi görüyor. lakin nereye havaalanı yapılır nereye yapılmaz birtek o bilir
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