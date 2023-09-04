Fatih Altaylı'dan rezil sözler! Ebrar Karakurt çıkışı olay oldu! Senden de ancak bu utanmazlık beklenir
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'a bir destek de LGBT dayatmasına karşı çıkan aileleri hedef tahtasına oturtan Fatih Altaylı’dan geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'a bir destek de LGBT dayatmasına karşı çıkan aileleri hedef tahtasına oturtan Fatih Altaylı’dan geldi.
Altaylı, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lezbiyen oyuncusu Karakurt'a özel teşekkür etti. Altaylı, kişisel web sitesi fatihaltayli.com.tr’deki yazısında, işini gücünü bırakıp sosyal medyadan ahlaksızlık propagandası yapan ve bir milli oyuncudan ziyade paralı trolü andıran Karakurt'a “Hadsizlere boyun eğmediğin, sana sözde dostça ayar verenlere kulak asmadığın, geri vitese takmadığın, ite it deme cesaretine genç yaşında sahip olduğun için. Anan, baban seninle ne kadar gurur duysa azdır" ifadeleriyle arka çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO