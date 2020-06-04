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Spor

Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili bomba iddia

Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:16:00 - 2020-06-04 13:18:23
Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ile ilgili bomba iddia

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin flaş bir iddia ortaya attı.

Bugünkü yazısında Fenerbahçe'nin, eski teknik direktörü Zico ile görüştüğünü ve ciddi bir aşama kaydedildiğini ifade eden Altaylı, "Bu bilgiyi bana veren kaynak “Zaten Aurelio da Zico ile olan pozisyonundan dolayı getirilmişti. Bir manada Zico’nun öncüsüydü” diye anlattı" dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

Türkiye’nin en kötü yönetilen kulübü hangisidir bilemem ama en kötü yönetilen futbol takımının Fenerbahçe olduğu aşikar.

Lige verilen 2 aylık arada bile hâlâ bir teknik direktörlerinin olmaması bunun en açık göstergesi.

Ancak galiba yakında bir teknik direktörleri olacak.

Çünkü eski teknik direktörleri Zico ile görüşmelerde bayağı bir aşama kaydetmişler.

Bu bilgiyi bana veren kaynak “Zaten Aurelio da Zico ile olan pozisyonundan dolayı getirilmişti. Bir manada Zico’nun öncüsüydü” diye anlattı.

Fenerbahçe yönetimi, eskinin başarılı olmuş formüllerini yeniden deneyerek, başarı elde edebileceğini düşünüyor galiba.

O zaman yakında Ali Şen’e da başkanlık teklifi götürebilir Koç yönetimi.

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