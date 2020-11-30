Fatih Altaylı'dan Cuma Namazı itirafı

Habertük canlı yayınında konukları ile birlikte artan koronavirüs vakalarını ve alınan tedbirleri değerlendiren Fatih Altaylı, konuyu Cuma Namazı'nın yasaklanmasına getirdi. Altaylı önce Cenaze Namazı için getirilen kısıtlamaya değinerek, "Cenaze namazları ile ilgili alınan 30 kişi ile kılınabilir kısıtlamasına hiçbir itirazımız yok. Ama Cenaze Namazı açık havada kılınan namazlardır. Yani Camii içinde değil Camii avlusunda musallanın önünde cemaatin biraraya gelmesi ile kılınan namazlardır." dedi ve dilinin altındaki baklayı çıkarttı:

"Buna rağmen çok daha uzun süren Cuma Namazı genellikle caminin içi dolduktan sonra dışarıya taşan kalabalık namazlar. Üstelik içeride kılınıyor ve Cenaze Namazı gibi bir iki dakikalık bir şey değil. Hutbesi ile falan yaklaşık bir saat süren merasimi var. Acaba Cuma Namazı'nın yasaklanması gerekir miydi? Sizce Cuma Namazı ve Cenaze Namazı ikileminde ne yapılması lazım?"

Konuğundan umduğunu bulamadı

Fatih Altaylı konuğundan 'yasak getirilmeli' cevabı alacağını umarak 'Cuma Namazı riskli mi?' sorusunu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a yöneltti. Prof. İlhan ise Cuma Namazı için alınan önlemlerin yeterli olduğunu söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı zaten bu işte bir yaklaşım geliştirdi. Camii içinde kapasitenin yarısından fazlasına izin verilmiyor. Böyle olunca da tabi içerideki insan yoğunluğu azaltılıyor. Ayrıca mevsim de değişti. Daha önce insanlar dışarıda namaz kılıyorlardı ama havalar soğuyunca insanlar iç mekanda namaz kılmaya başladı. Kalabalık olan yerde risk hali ile artıyor ancak şu an için böyle bir kısıtlama söz konusu değil. Ama alınan önlemler oldukça önemli. Herkes maskeli ve kendi seccadesini götürerek namaz kılıyor. Böyle bir durum var ve başka da bir kısıtlama olmadı. Kararı veren de ben olmadığım için çok da birşey söylemem doğru değil."

Ve itiraf geldi: Bu ibadeti uygulayan insanlardan biri değilim

Beklediği desteği alamayan Fatih Altaylı Cuma Namazı kılmadığını itiraf ederek şöyle geri adım attı:

"Vay bunu yasaklayın falan demeyi haddimi aşmak olarak görürüm. Bu ibadeti uygulayanlardan biri olmadığım için 'sen ne diyorsun kardeşim?' derlerse diyecek bir şeyim yok. Herkesin kendi durumu. İsteyen istediği gibi yapar."