Fatih Altaylı'dan Cuma İçten'e Davutoğlu göndermesi: Vah onun haline!

Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarından eski vekil Ömer Ünal geçtiğimiz gün iddialı bir açıklamada bulundu. Ünal, oy hedefleri hakkında bazı ipuçları vererek, “Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında” diye konuştu.

Bu açıklamaya en ilginç tepki Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Bir süredir Ahmet Davutoğlu cephesinin hedefinde olan gazetecilerden Altaylı, bu oy hedefini inandırıcı bulmadığını köşesinde okurları ile paylaştı. "Var mısınız iddiasına" başlığını taşıyan köşe yazısında sadece görüşlerini paylaşmakla yetinmeyen Altaylı, Ahmet Davutoğlu'na meydan okuyarak iddiaya girmeye de davet etti. Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Diyorum ki, 'Ahmet Bey, istediğinize iddiaya varım. İlk seçimde yüzde 13 ve üzerinde oy alırsanız ben kaybedeyim. Altında alırsanız siz kaybedin. İddia miktarını siz belirleyin'

Şunu da söyleyeyim. Ahmet Bey bu iddiayı yüksek tutarsa kredi çeker yine oynarım. Çünkü bu kadar garanti bir kazanca tüm bankalar kredi verir. Hem de limitsiz."

Cuma İçten'den cevap

Ancak, tartışma bununla sınırlı kalmadı. Uzun süredir Fatih Altaylı'yı "Ahmet Davutoğlu'na olumsuz yaklaşmakla" suçlayan Davutoğlu sempatizanları Habertürk yazarını sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

AK Parti'den ayrılarak Davutoğlu ile parti kurma çalışmalarına katılan Cuma İçten, Altaylı'yı sosyal medyada eleştiren bir not paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığınız hakaretleri hatırlıyorum, Şimdide diz çökmüş emir kulu olmuşsunuz. Yarın sayın Ahmet Davutoglu‘na emir kulu olmak için tekrar hazırlık içinde olabilirsin, bizim kullara kul, kumar oynamak isteyenlerede ihtiyacımız yok." diye yazdı.

Altaylı sert çıktı

Altaylı ise bu sözlere çok sert cevap verdi. Sosyal medya hesabından Altaylı, "Sana beyin yerine ne takmışlar merak ettim. Bu yazıdan anladığın bu ise kimin yalakası isen vah onun haline. Seni yanında adam diye dolaştıran siyasetçinin de aklına şaşayım." ifadelerini kullandı.