Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk'te Fatih Altaylı ve konuklarının maskeyle yaptığı yayın takdir toplarken reklam arasında bilim insanının maske çıkardığı görüntüler eleştirilerin hedefi oldu.

Habertürk'te Fatih Altaylı ve konukları, Teke Tek programına maskeyle çıkmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da teşekkür ettiği bilim insanlarının reklam arasında maskesini çıkardığı görüldü.

O ana ilişkin video sosyal medyada paylaşılınca 'şov yapılıyor' eleştirilerine neden oldu.

Bakan Koca teşekkür etmişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, “Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.



