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Gündem Fatih Altaylı şimdiden tir tir titremeye başladı bile!
Gündem

Fatih Altaylı şimdiden tir tir titremeye başladı bile!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 20:56:00 -
Fatih Altaylı şimdiden tir tir titremeye başladı bile!

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 + 1 şartını değiştirelim" açıklamasından sonra titremeye başladı.

Altaylı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı "Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 + 1 şartını değiştirelim" açıklamasını değerlendirdi.

Erdoğan'ın halktaki karşılığını çok iyi bilen Altaylı, "Saray hukukçuları çıkıp "Anayasa değişti, sayaç sıfırlandı” diye bağırmaya başlayacaklar ve Erdoğan 4. ve 5. kez de aday olabilmenin yolunu bulmuş olacaktır." dedi.

"Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 + 1 şartını değiştirelim" açıklamasını, "Bu cümle, Başkanlık sistemini getiren Anayasa’nın milletin önüne koyulup onaylaması istendiği dönemde söylenenlerin tam aksidir." sözleriyle hedef alan Altaylı, Erdoğan'ın yenilmezliği karşısındaki korkusuyla, "Anayasa ile bu kadar uğraşacaklarına “kaydı hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı’nı” referandum ile önümüze getirsinler. Hiç olmaz ise sorunu Anayasa’nın tam ortasına etmeden çözmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

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