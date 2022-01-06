Merhum Hasan Karakaya'nın sözlerini yine hak etti! Fatih Altaylı ağza alınmayacak sözlerle AK Partili Demirbağ'ı hedef aldı

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28 Şubat'ta başörtülü Müslüman kadınlar için ahlaksız ifadeler kullanan dönemin küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, yine terbiyesiz ifadelerle AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı hedef aldı.

Sözlerini bağlamından koparıp linç ettiler

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Millet ittifakına ilişkin bazı eleştirilerde bulunarak birtakım örneklerle onların ahlak yapılarını ortaya koymuştu. Demirbağ, CHP ve avanelerinin eşcinsel sapkınlara olan desteğini hatırlatıp, CHP içindeki taciz ve tecavüzlere değinerek, bu ahlaksızları savunanlarda "namus anlayışının" olmadığını ifade etmişti.

AK Partili Zülfü Demirbağ'ın sözlerini bağlamından koparan çevreler, Demirbağ hakkında linç kampanyası başlattı. 28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı da Demirbağ'ı hedef alanlardan oldu. Altaylı, tıpkı darbe sürecinde başörtülü Müslüman kadınlara küfrettiği gibi terbiyesiz sözlerle yine haddini aştı.

Altaylı'nın namus anlayışı!

Münferit bazı ahlaksız olayları gündeme getiren Fatih Altaylı, yazdıkları ile 28 Şubat'tan bu yana değişmediğini ispatladı. Altaylı bazı sapkın gruplarda yaşanan çirkinlikleri öne sürerek, milletin seçtiği bir kişiye, Demirbağ'ın şahsında millete şu ifadeleri kullandı:

"Bacak arasında namus arayacaksa, bade meselesine eğilsin. Ya da ne olur ne olmaz. Eğilmesin. Bilmem anlatabildim mi!"

Fatih Altaylı'nın sözleri, "28 Şubat'ın küfürbaz yazarı, bacak arasından gelen geçsin mi istiyor" yorumlarına sebep olurken, sosyal medyada da tepkiye yol açtı.

Fatih Altaylı, 28 Şubat'ta başörtülü dindar öğrencilere "fahişe" diyecek kadar alçaklaşınca, merhum gazeteci Hasan Karakaya, Altaylı'ya Yeni Akit'teki köşesinde, anlayacağı dilden cevap vermişti. Altaylı, bugün milletin seçtiği bir milletvekiline kullandığı ahlaksız ifadeleri ile merhum Karakaya'nın sözlerini yine haketti.

Ahirete irtihal eden merhum Karakaya'nın yazısındaki ilgili bölüm şöyleydi:

"Okuma hakları ellerinden alınan “Başörtülü” öğrenciler için “fahişe” diyebilecek kadar adileşen, pespayeleşen bir “xxxxx”na, hakettiği dilden cevap vereceğim.

Dikkat edin;

xxxxxxxxxxxx

Çünkü; “ana”sının kabahati yok.

Bilseydi, büyüyünce böyle bir “Mahlûkat” olacağını hiç doğurur muydu onu?..

Evet;

O, kafası o.....laşmış bir fahîşe!..."