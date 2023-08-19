Fatih Altaylı FETÖ hayranı çıktı 'Hep geliyorum zaten'

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Youtube yayınında teknik adam Emre Belözoğlu ile ilgili FETÖ’cü suçlamalarında bulunduğu konuşmasında, “Hiç kimse masum değil” demişti. Fatih Altaylı’nın da dönemin Fethullah Gülen cemaati FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatlarına katıldığını belgeleyen bir video ortaya çıktı.

FATİH ALTAYLI’NIN FETÖ VİDEOSU TOZLU RAFTAN İNDİRİLDİ

Fatih Altaylı’nın FETÖ’ye övgüler diziyor denilerek paylaşılan videosu dün akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Videoda Fatih Altaylı’nın FETÖ’yü övgüler dizmesi dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Altaylı, 10. Türkçe Olimpiyatları açılış gecesinde verdiği bir röportajda, “Her sene geliyorum zaten. Hem açılışına hem kapanışına. Gurur verici. Bu coğrafyada kurulmuş devletlerin 100 senelik açığını kapatıyor. Kore’deki Türk okulunu da gezdik. Hakikaten şaşırtıcı, müthiş işler yapıyorlar.” dediği duyuluyor.

Fatih Altaylı’nın söz konusu bu videonun ardından nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.

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