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Medya Fatih Altaylı fena gaza bastı! 'Açıklamayan şerefsizdir'
Medya

Fatih Altaylı fena gaza bastı! 'Açıklamayan şerefsizdir'

Yeniakit Publisher
2023-08-10 22:25:00 -
Fatih Altaylı fena gaza bastı! 'Açıklamayan şerefsizdir'

Habertürk'ten kovulan Fatih Altaylı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "satılık gazeteciler" konusunda çok sert tepki gösterdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde de, seçimden sonra size yönelik eleştiriler başladığında da, sürekli tekrarladığınız bir iddianız, bir ithamınız vardı" diyen Altaylı, " 'Bazı gazetecilerin Beşli Çete dediğiniz müteahhit grubundan para ve avanta aldığını, bu nedenle size karşı çıktığını, muhalif görünümlü kimi gazete ve gazetecilerin iktidarla işbirliği içinde olarak organize biçimde sizi eleştirdiğini' iddia ettiniz. Parti koridorlarında, 'Dekontlar havalarda uçuşuyor' diyordunuz." hatırlatması yaptı.

'Açıklamayan şerefsizdir'

Altaylı Kılıçdaroğlu'na şöyle çağrıda bulundu:

Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey… Sürekli tekrarladığınız bu iddianızın somut bilgilere dayandığını zannediyorum, en azından umuyorum. Bu isimleri toplumla paylaşmaya mecbursunuz. Böyle satılmış ve satılık gazeteciler var ise bunları bilmek toplumun hakkı. Bu isimleri açıklayın. Herkesi töhmet altında bırakma hakkınız yok. Açıklamayan şerefsizdir!

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