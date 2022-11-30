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Gündem Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış
Gündem

Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu konuk eden Fatih Altaylı olay oldu. Teke Tek'te Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ı konuk eden Fatih Altaylı fena patladı: "Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor."

Yeniakit Publisher
2022-11-30 10:37:00 -
Fatih Altaylı canlı yayında fena patladı! Kimler için "Bana b.ka bakar gibi bakıyorlar" dedi? Eline sopa alıp dalacakmış

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu konuk eden Fatih Altaylı olay oldu. Teke Tek'te Aksu ile İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ı konuk eden Fatih Altaylı fena patladı: "Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor."

İstanbul'daki taksi sorunu Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında tartışıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'la İstanbul'daki taksi sorununun onuşulduğu programa Fatih Altaylı'nın sözleri damga vurdu.

"Kendimi köpek gibi hissediyorum"

"İstanbul'da taksiciler Türk vatandaşlarını almıyor. Ben aylardır bir kere taksiye binemedim. Kendimi köpek gibi hissediyorum, taksicilere yalvarıyoruz. Hastaneden çıktım, taksi bulamadım, 4 km yürüdüm" diyen Fatih Altaylı'ya Eyüp Aksu, "Bunu tasvip etmiyorum, denetimler sıklaştırılsın" diye cevap verdi.

"Elime odun alıp taksinin camını kırmak istiyorum"

Taksi bulamamaktan şikayet eden Fatih Altaylı, "Aylardır taksiye binemiyorum. Yemin ediyorum taksicinin bana bir zavallı  ezikmişim gibi bakmasından bir gün elime bir odun alıp bir taksicinin camını kırmak istiyorum. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. O kadar sinirleniyorum. Taksici bana b.ka bakar gibi bakıyor" dedi.

 

 

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